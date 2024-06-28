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Изменение движения транспорта в Одессе — новый маршрут троллейбуса

28 июня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Изменения в маршруте троллейбуса №10 в Одессе: как будет курсировать
Троллейбус №10 в Одессе временно сменит движение. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

28 и 29 июня в Одессе будут внесены изменения в схемы движения троллейбусного маршрута №10. Причиной новой схемы движения являются ремонтные работы на участке "Польский спуск".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Изменения в маршруте троллейбуса №10

Согласно маршруту троллейбус №10 курсирует по маршруту от ул. Ингле до моста Пересыпь. Однако сегодня и завтра, 28 и 29 июня, его курс будет изменен:

  • в направлении ул. Приморской — от ул. Пушкинской на ул. Греческий, ул. Ришельевскую (конечная остановка);
  • в направлении ул. Инглези — по ул. Ришельевской, Железнодорожный вокзал, далее по маршруту.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Больше о движении транспорта в городе

Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки в Центролит. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

Добавим, что в Одесской области с 1 июля вводятся сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Из-за жары фурам запретят ездить с 10:00 до 20:00.

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