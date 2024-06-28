Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зміна руху транспорту в Одесі — новий маршрут тролейбусу arrow

Зміна руху транспорту в Одесі — новий маршрут тролейбусу

28 червня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зміни у маршруті тролейбусу №10 в Одесі: як буде курсувати
Тролейбус №10 в Одесі тимчасово змінить рух. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

28 та 29 червня в Одесі будуть внесені зміни до схем руху тролейбусного маршрут №10. Причиною нової схеми руху є ремонтні роботи на дільниці "Польський узвіз". 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Зміни у маршруті тролейбусу №10

Згідно з маршрутом тролейбус № 10 курсує за маршрутом від вул. Інглезі до мосту Пересип.  Однак сьогодні та завтра, 28 та 29 червня, його курс буде змінений:

  • у напрямку  вул. Приморської — від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка); 
  • у напрямку вул. Інглезі — по вул. Рішельєвській, Залізничний вокзал, далі за маршрутом.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня вводяться сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонять їздити з 10:00 до 20:00.

Одеса
ремонт
транспорт
Одеська область
маршрутки
Новини Одеси
люди
громадський транспорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми