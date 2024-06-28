Зміни у маршруті тролейбусу №10 в Одесі: як буде курсувати

Тролейбус №10 в Одесі тимчасово змінить рух. Фото: Одеська міська рада

28 та 29 червня в Одесі будуть внесені зміни до схем руху тролейбусного маршрут №10. Причиною нової схеми руху є ремонтні роботи на дільниці "Польський узвіз".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Зміни у маршруті тролейбусу №10

Згідно з маршрутом тролейбус № 10 курсує за маршрутом від вул. Інглезі до мосту Пересип. Однак сьогодні та завтра, 28 та 29 червня, його курс буде змінений:

у напрямку вул. Приморської — від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка);

— від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка); у напрямку вул. Інглезі — по вул. Рішельєвській, Залізничний вокзал, далі за маршрутом.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня вводяться сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонять їздити з 10:00 до 20:00.