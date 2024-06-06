Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Изменения в карьере Гуменюк — новая должность экс-спикера arrow

Изменения в карьере Гуменюк — новая должность экс-спикера

6 июня 2024 09:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Должность Натальи Гуменюк: что известно
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Экс-спикерку Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк снова назначили на новую должность. Теперь ее деятельность не будет связана с медиа и прессой.

Об этом сообщили в пресс-службе Статегического Командования ВСУ.

Читайте также:

Смены должности

В Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия в отношении Натальи Гуменюк. Так, экс-спикер сперва была назначена заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг", однако вскоре и эта должность изменилась.

"Полковник Наталья Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана с медиа", — говорится в сообщении.

Гуменюк в новой должности
Сообщения СтратКом. Фото: скриншот

Увольнение Натальи Гуменюк

Напомним, Наталья Гуменюк была снята с должности пресс-секретаря Сил обороны юга Украины, которую занимала с 2022 года. 19 апреля было принято решение исключить его из этой группировки войск.

Она возвращается, — Гончаренко сообщил о новой должности Гуменюк - фото 3
Сообщение Генштаба об увольнении Гуменюк. Фото: скриншот

Впоследствии на ее место назначили Дмитрия Плетенчука. Правда, немного на другую должность, а именно — начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины. Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406-й ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019-го был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 был пресс-офицером Николаевской ОВА.

Одесса
Наталия Гуменюк
стратегические предприятия
Одесская область
информация
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня