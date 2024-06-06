Должность Натальи Гуменюк: что известно

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Экс-спикерку Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк снова назначили на новую должность. Теперь ее деятельность не будет связана с медиа и прессой.

Об этом сообщили в пресс-службе Статегического Командования ВСУ.

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Смены должности

В Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия в отношении Натальи Гуменюк. Так, экс-спикер сперва была назначена заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг", однако вскоре и эта должность изменилась.

"Полковник Наталья Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана с медиа", — говорится в сообщении.

Сообщения СтратКом. Фото: скриншот

Увольнение Натальи Гуменюк

Напомним, Наталья Гуменюк была снята с должности пресс-секретаря Сил обороны юга Украины, которую занимала с 2022 года. 19 апреля было принято решение исключить его из этой группировки войск.

Сообщение Генштаба об увольнении Гуменюк. Фото: скриншот

Впоследствии на ее место назначили Дмитрия Плетенчука. Правда, немного на другую должность, а именно — начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины. Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406-й ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019-го был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 был пресс-офицером Николаевской ОВА.