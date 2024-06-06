Должность Натальи Гуменюк: что известно

Изменения в карьере Гуменюк — новая должность экс-спикера
Экс-спикерку Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк снова назначили на новую должность. Теперь ее деятельность не будет связана с медиа и прессой.
Об этом сообщили в пресс-службе Статегического Командования ВСУ.
Смены должности
В Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия в отношении Натальи Гуменюк. Так, экс-спикер сперва была назначена заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг", однако вскоре и эта должность изменилась.
"Полковник Наталья Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана с медиа", — говорится в сообщении.
Увольнение Натальи Гуменюк
Напомним, Наталья Гуменюк была снята с должности пресс-секретаря Сил обороны юга Украины, которую занимала с 2022 года. 19 апреля было принято решение исключить его из этой группировки войск.
Впоследствии на ее место назначили Дмитрия Плетенчука. Правда, немного на другую должность, а именно — начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины. Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406-й ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019-го был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 был пресс-офицером Николаевской ОВА.
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