Посада Наталі Гуменюк: що відомо

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ексречницю Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк знову призначили на нову посаду. Тепер її діяльність не буде пов'язана з медіа та пресою.

Про це повідомили у пресслужбі Статегічного Командування ЗСУ.

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Зміни посади

У Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо Наталі Гуменюк. Так, ексспікерку спершу було призначено заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь", проте незабаром і ця посада змінилась.

"Полковника Наталю Гуменюк було призначено на посаду в іншому органі військового управління. Наразі її діяльність не паов'язана з медіа", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення СтратКом. Фото: скриншот

Звільнення Наталі Гуменюк

Нагадаємо, Наталя Гуменюк була знята з посади речницы Сил оборони півдня України, яку обіймала з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.

Повідомлення Генштабу про звільнення Гуменюк. Фото: скриншот

Згодом на її місце призначили Дмитра Плетенчука. Щоправда, трохи на іншу посаду, а саме — Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України. До зазначеного призначення військовий був речником ВМС України. Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.