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Зміни у кар'єрі Гуменюк — нова посада ексерчниці

6 червня 2024 09:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Посада Наталі Гуменюк: що відомо
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ексречницю Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк знову призначили на нову посаду. Тепер її діяльність не буде пов'язана з медіа та пресою.

Про це повідомили у пресслужбі Статегічного Командування ЗСУ. 

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Зміни посади 

У Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо Наталі Гуменюк. Так, ексспікерку спершу було призначено заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь", проте незабаром і ця посада змінилась.

"Полковника Наталю Гуменюк було призначено на посаду в іншому органі військового управління. Наразі її діяльність не паов'язана з медіа", — йдеться у повідомленні.

Гуменюк на новій посаді
Повідомлення СтратКом. Фото: скриншот

Звільнення Наталі Гуменюк

Нагадаємо, Наталя Гуменюк була знята з посади речницы Сил оборони півдня України, яку обіймала з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.

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Повідомлення Генштабу про звільнення Гуменюк. Фото: скриншот

Згодом на її місце призначили Дмитра Плетенчука. Щоправда, трохи на іншу посаду, а саме — Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України. До зазначеного призначення військовий був речником ВМС України. Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.

Одеса
Наталія Гуменюк
стратегічні підприємства
Одеська область
інформація
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