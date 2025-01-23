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Змеиный без связи — одесская прокуратура вернула деньги

23 января 2025 15:19
Рвачова Анастасия - редактор
Станцию на Змеином оставят без связи: решение прокуратуры
Отметка острова Змеиный. Фото: УНИАН
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе предотвратили безосновательное расходование бюджетных средств, которые не соответствуют госинтересам. Речь идет о более 69 миллионах гривен.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Подробности дела

В 2020-2021 годах предприятие "Морская поисково-спасательная служба" провело открытые торги, по итогам которых заключило договоры с подрядчиками на строительство базовой станции "Змеиный" на острове. Этот проект должен был обеспечить связь на судах в случае чрезвычайных ситуаций, а финансировался из госбюджета.

В начале войны остров был оккупирован, а выполнение работ отменено. Несмотря на это срок действия договора продлился на 2023 и 2024 годы, что создало риск безосновательного расходования госсредств.

Какое решение 

По результатам проверок, прокуратура будет обращаться с иском в суд в интересах государства о расторжении договоров на закупку работ. Соответствующие документы переданы на рассмотрение.

Напомним, в Одесской области разоблачили афериста, который продавал вымышленные автомобили через соцсети.

Также мы писали, что в Одесской области женщина за деньги "помогала" получить водительские права.

Одесса Черное море Одесская область прокуратура Новости Одессы остров Змеиный

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15:07 Цены удивляют — стало известно, кто спроектирует ремонт Охматдета

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:02 Иностранных инвесторов в Украине стало меньше — кто активен

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