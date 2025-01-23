Станцию на Змеином оставят без связи: решение прокуратуры

Змеиный без связи — одесская прокуратура вернула деньги
В Одессе предотвратили безосновательное расходование бюджетных средств, которые не соответствуют госинтересам. Речь идет о более 69 миллионах гривен.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Подробности дела
В 2020-2021 годах предприятие "Морская поисково-спасательная служба" провело открытые торги, по итогам которых заключило договоры с подрядчиками на строительство базовой станции "Змеиный" на острове. Этот проект должен был обеспечить связь на судах в случае чрезвычайных ситуаций, а финансировался из госбюджета.
В начале войны остров был оккупирован, а выполнение работ отменено. Несмотря на это срок действия договора продлился на 2023 и 2024 годы, что создало риск безосновательного расходования госсредств.
Какое решение
По результатам проверок, прокуратура будет обращаться с иском в суд в интересах государства о расторжении договоров на закупку работ. Соответствующие документы переданы на рассмотрение.
Напомним, в Одесской области разоблачили афериста, который продавал вымышленные автомобили через соцсети.
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