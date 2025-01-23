На станцію на Зміїному залишать без звʼязку: рішення прокуратури

Позначка острова Зміїний. Фото: УНІАН

В Одесі упередили безпідставне витрачання бюджетних коштів, які не відповідають держінтересам. Йдеться про понад 69 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Подробиці справи

У 2020-2021 роках підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" провело відкриті торги, за підсумками яких уклало договори з підрядниками на будівництво базової станції "Зміїний" на острові. Цей проєкт мав забезпечити звʼязок на суднах у разі надзвичайних ситуацій, а фінансувався з держбюджету.

На початку війни острів було окуповано, а виконання робіт скасовано. Попри це строк дії договору продовжився на 2023 та 2024 роки, що створило ризик безпідставного витрачання держкоштів.

Яке рішення

За результатами перевірок, прокуратура звертатиметься з позовом до суду в інтересах держави про розірвання договорів на закупівлю робіт. Відповідні документи передані на розгляд.

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