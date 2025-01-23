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Зміїний без зв'язку — одеська прокуратура повернула гроші

23 січня 2025 15:19
Рвачова Анастасія - редактор
На станцію на Зміїному залишать без звʼязку: рішення прокуратури
Позначка острова Зміїний. Фото: УНІАН
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі упередили безпідставне витрачання бюджетних коштів, які не відповідають держінтересам. Йдеться про понад 69 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Подробиці справи

У 2020-2021 роках підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" провело відкриті торги, за підсумками яких уклало договори з підрядниками на будівництво базової станції "Зміїний" на острові. Цей проєкт мав забезпечити звʼязок на суднах у разі надзвичайних ситуацій, а фінансувався з держбюджету. 

На початку війни острів було окуповано, а виконання робіт скасовано. Попри це строк дії договору продовжився на 2023 та 2024 роки, що створило ризик безпідставного витрачання держкоштів.

Яке рішення 

За результатами перевірок, прокуратура звертатиметься з позовом до суду в інтересах держави про розірвання договорів на закупівлю робіт. Відповідні документи передані на розгляд. 

Нагадаємо, на Одещині викрили афериста, який продавав вигадані автомобілі через соцмережі.

Також ми писали, що на Одещині жінка за гроші "допомагала" отримати водійські права

Одеса Чорне море Одеська область прокуратура Новини Одеси острів Зміїний

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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