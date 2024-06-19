Принудил к предоставлению интимных услуг и хранил детское порно: разоблачили жителя Николаева

Муж заставил девушку к предоставлению интимных услуг. Иллюстративное фото: Freepik

В Николаеве задержан местный житель, который втянул девушку в бизнес предоставления интимных услуг. Преступник сам подыскивал клиентов и, кроме этого, хранил детскую порнографию.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали преступления

30-летний николаевец познакомился с 24-летней девушкой, у которой не было работы и, соответственно, денег на жизнь. Он убедил, что заниматься проституцией — хорошая идея, и втянул в свой "бизнес". Через Интернет фигурант подыскивал мужчин-клиентов для предоставления сексуальных услуг за деньги. Часть из "заработка" мужчина оставлял себе в качестве процента.

Кроме того, обвиняемый получал доступ и загружал детскую порнографию на свой мобильный телефон, где хранил ее для удовлетворения своих потребностей.

Что грозит

Мужчине объявили о подозрении во втягивании 24-летней девушки в занятие проституцией, сводничестве для разврата с целью наживы, а также в доступе к детской порнографии и ее хранении без цели сбыта (ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч .1 ст.301-1 УК Украины.

За эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Другие преступления

Мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в сутенерстве. Местный житель вербовал украинок для работы за границей.



Также мы сообщали, что три одесситки организовали бизнес по предоставлению услуг интимного характера. Сообщницы поощряли местных девушек к "работе" и подыскивали им "клиентов", за что всем троим теперь грозит лишение свободы.



Кроме этого, в Одессе стражи порядка разоблачили местного жителя, в ноутбуке которого были многочисленные порнографические материалы с участием детей. За это мужчине грозит лишение свободы.