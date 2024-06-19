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Змушував молоду дівчину займатись проституцією — що загрожує жителю Миколаєва

19 червня 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Примусив до надання інтимних послуг та зберігав дитяче порно: викрили жителя Миколаєва
Житель Миколаєва зберігав дитячу порнографію та влаштував інтимний бізнес. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві затримали місцевого мешканця, який втягнув дівчину у бізнес надання інтимних послуг. Злочинець сам підшукував клієнтів та, окрім цього, зберігав дитячу порнографію.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

30-річний миколаївець познайомився із 24-річною дівчиною, яка не мала роботи та, відповідно, грошей на життя. Він її переконав, що займатися проституцією — гарна ідея, та втягнув у свій "бізнес". Через Інтернет фігурант підшуковував чоловіків-клієнтів для надання сексуальних послуг за гроші.  Частину з "заробітку" чоловік залишав собі як відсоток. 

Крім того, обвинувачений отримував доступ та завантажував дитячу порнографію на свій мобільний телефон, де зберігав її для задоволення власних потреб.

Що загрожує

Чоловіку оголосили про підозру у втягуванні 24-річної дівчини у заняття проституцією, звідництві для розпусти з метою наживи, а також у доступі до дитячої порнографії та її зберіганні без мети збуту (ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За ці дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Інші злочини 

Ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у сутенерстві. Місцевий мешканець вербував українок для роботи за кордоном.

Також ми повідомляли, що три одеситки організували бізнес з надання послуг інтимного характеру. Спільниці заохочували місцевих дівчат до "роботи" та підшукували їм "клієнтів", за що усім трьом тепер загрожує позбавлення волі.

Окрім цього, в Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, в ноутбуці якого були численні порнографічні матеріали за участю дітей. За це чоловіку загрожує позбавлення волі.

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