В Одессе мужчина скрылся с пирса в Аркадии

Исчез в море — одесские спасатели ищут мужчину в Аркадии
В ночь на 29 сентября в Одессе на пляже "Аркадия" исчез мужчина после ныряния с пирса. Спасатели провели обследование береговой линии и продолжают поисковые работы.
Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Аркадии исчез мужчина с пирса
По информации спасателей, вечером водолазы оперативно приступили к поисковой операции, обследовав около 5 километров береговой линии. К сожалению, мужчину не нашли, поэтому сегодня поиски продолжаются.
В ГСЧС призывают местных жителей и отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде и избегать ныряния в темное время суток.
Что делать, когда человек тонет
Прежде всего, следует оценить ситуацию и вызвать спасательные службы по номерам: 103, 102 или 112.
Также до прибытия помощи необходимо:
- по возможности бросить человеку спасательное средство;
- подплыть к тонущему со спины, при этом используя спасательный жилет или средства, которые помогут удерживаться на воде;
- перевернуть человека на спину и проверить, дышит ли он — если да, осторожно транспортировать его к берегу.
Чтобы транспортировать человека к берегу, следует захватить его так, чтобы голова оставалась над водой — лучше поднять под мышки со спины.
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