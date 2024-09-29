В Одессе мужчина скрылся с пирса в Аркадии

Спасатель в воде. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 29 сентября в Одессе на пляже "Аркадия" исчез мужчина после ныряния с пирса. Спасатели провели обследование береговой линии и продолжают поисковые работы.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

В Аркадии исчез мужчина с пирса

По информации спасателей, вечером водолазы оперативно приступили к поисковой операции, обследовав около 5 километров береговой линии. К сожалению, мужчину не нашли, поэтому сегодня поиски продолжаются.

В ГСЧС призывают местных жителей и отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде и избегать ныряния в темное время суток.

Что делать, когда человек тонет

Прежде всего, следует оценить ситуацию и вызвать спасательные службы по номерам: 103, 102 или 112.

Также до прибытия помощи необходимо:

по возможности бросить человеку спасательное средство;

подплыть к тонущему со спины, при этом используя спасательный жилет или средства, которые помогут удерживаться на воде;

перевернуть человека на спину и проверить, дышит ли он — если да, осторожно транспортировать его к берегу.

Чтобы транспортировать человека к берегу, следует захватить его так, чтобы голова оставалась над водой — лучше поднять под мышки со спины.

Напомним, в городе Южное Одесской области шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки, и погибла.

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