В Одесі чоловік зник з пірса в Аркадії

Рятувальник у воді. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на 29 вересня в Одесі на пляжі "Аркадія" зник чоловік після пірнання з пірса. Рятувальники провели обстеження берегової лінії та продовжують пошукові роботи.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Допис ДСНС. Фото: скриншот

В Аркадії зник чоловік з пірса

За інформацією рятувальників, увечері водолази оперативно розпочали пошукову операцію, обстеживши близько 5 кілометрів берегової лінії. На жаль, чоловіка не знайшли, тому сьогодні пошуки продовжуються.

У ДСНС закликають місцевих жителів та відпочивальників дотримуватися правил безпеки на воді та уникати пірнання у темний час доби.

Що робити, коли людина тоне

Перш за все слід оцінити ситуацію та викликати рятувальні служби за номерами: 103, 102 або 112.

Також до прибуття допомоги потрібно:

за можливості кинути людині рятувальний засіб;

підплисти до того, хто тоне, зі спини, при цьому використовуючи рятувальний жилет або засоби, які допоможуть утримуватися на воді;

перевернути непритомну людину на спину та перевірити, чи вона дихає — якщо так, обережно транспортувати її до берега.

Щоб транспортувати людину до берега, слід захопити її так, щоб голова залишалася над водою — найкраще підняти під пахви зі спини.

Нагадаємо, в місті Южне, що на Одещині, шестирічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі багатоповерхівки, й загинула.

Також ми писали, що в місті Біляївка маленька дитина впала у вигрібну яму. Хлопчику поставили діагноз "стан після утоплення".