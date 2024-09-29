В Одесі чоловік зник з пірса в Аркадії

Зник у морі — одеські рятувальники шукають чоловіка в Аркадії
У ніч на 29 вересня в Одесі на пляжі "Аркадія" зник чоловік після пірнання з пірса. Рятувальники провели обстеження берегової лінії та продовжують пошукові роботи.
Про це у неділю, 29 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
В Аркадії зник чоловік з пірса
За інформацією рятувальників, увечері водолази оперативно розпочали пошукову операцію, обстеживши близько 5 кілометрів берегової лінії. На жаль, чоловіка не знайшли, тому сьогодні пошуки продовжуються.
У ДСНС закликають місцевих жителів та відпочивальників дотримуватися правил безпеки на воді та уникати пірнання у темний час доби.
Що робити, коли людина тоне
Перш за все слід оцінити ситуацію та викликати рятувальні служби за номерами: 103, 102 або 112.
Також до прибуття допомоги потрібно:
- за можливості кинути людині рятувальний засіб;
- підплисти до того, хто тоне, зі спини, при цьому використовуючи рятувальний жилет або засоби, які допоможуть утримуватися на воді;
- перевернути непритомну людину на спину та перевірити, чи вона дихає — якщо так, обережно транспортувати її до берега.
Щоб транспортувати людину до берега, слід захопити її так, щоб голова залишалася над водою — найкраще підняти під пахви зі спини.
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