Россияне обстреляли школу в Одессе — как она выглядит, фото

Люди разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Во время российских обстрелов ночью против 8 ноября пострадало здание одной из одесских школ. Разбирать завалы и убирать битые стекла пришли не только работники, но и коллеги из других школ, родители учеников и просто соседи.

На месте происшествий побывали и журналисты Новини.LIVE.

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Пришли помогать

Учительница первого класса Александра Лучкина о случившемся узнала из чатов, и сразу же начала звонить родителям учеников. А утром сама уехала в школу.

Люди разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

"В моем классе вынесены окна и немного потолок. В других классах ужаснее", — рассказывает учительница.

Помочь преодолевать последствия обстрела пришло много людей — коллеги из других учебных заведений, ученики с родителями, просто неравнодушные одесситы. Благодаря такой поддержке уборку планируется завершить до конца дня.

Люди разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Последствия атаки

Директор Наталья Слабченко узнала об обстреле ночью, от охранников заведения. А как только завершился комендантский час — поехал в школу. По ее словам, повреждено три этажа одного из учебных корпусов.

"Почти в каждом классе нет окон. Двери выбиты, в одном из кабинетов перебито отопление", — говорит она.

Разрушение в школе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

В городском департаменте образования и науки сообщили, что выбиты полностью 120 окон, повреждены 30 дверей, уничтожены 100 парт и 200 стульев. В 30 кабинетах частично разрушен потолок. К счастью, детский сад, находящийся в том же здании, пострадал гораздо меньше — там выбило всего 2 окна.

Разрушение в школе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Обучение будет продолжаться

Сейчас в школе решают, как будут работать дальше. Детский сад начнет работу уже с понедельника. Для школьников ищут оптимальные варианты.

"Будут учиться по очной форме все дети, которые хотят учиться очно. Это будет организовано. Начальная школа будет ходить каждый день. Другие — либо это будет две смены, либо мы будем чередоваться", — говорит директор Наталья Слабченко.

Разрушение в школе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Учительница Александра Лучкина рассказывает, что больше всего расстроились первоклассники.

"Им очень нравится ходить в школу. Мы только вышли из каникул. Вот это наше настоящее", — говорит она.

Напомним, в ночь на 8 ноября РФ обстреляла Одессу ударными беспилотниками. Мы рассказывали, какое горожане пережили эту ночь.