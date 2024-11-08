Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе arrow

Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

8 ноября 2024 12:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне обстреляли школу в Одессе — как она выглядит, фото
Люди разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во время российских обстрелов ночью против 8 ноября пострадало здание одной из одесских школ. Разбирать завалы и убирать битые стекла пришли не только работники, но и коллеги из других школ, родители учеников и просто соседи.

На месте происшествий побывали и журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Пришли помогать

Учительница первого класса Александра Лучкина о случившемся узнала из чатов, и сразу же начала звонить родителям учеников. А утром сама уехала в школу.

Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе - фото 1
Люди разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

"В моем классе вынесены окна и немного потолок. В других классах ужаснее", — рассказывает учительница.

Помочь преодолевать последствия обстрела пришло много людей — коллеги из других учебных заведений, ученики с родителями, просто неравнодушные одесситы. Благодаря такой поддержке уборку планируется завершить до конца дня.

Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе - фото 2
Люди разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Последствия атаки

Директор Наталья Слабченко узнала об обстреле ночью, от охранников заведения. А как только завершился комендантский час — поехал в школу. По ее словам, повреждено три этажа одного из учебных корпусов.

"Почти в каждом классе нет окон. Двери выбиты, в одном из кабинетов перебито отопление", — говорит она.

Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе - фото 3
Разрушение в школе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

В городском департаменте образования и науки сообщили, что выбиты полностью 120 окон, повреждены 30 дверей, уничтожены 100 парт и 200 стульев. В 30 кабинетах частично разрушен потолок. К счастью, детский сад, находящийся в том же здании, пострадал гораздо меньше — там выбило всего 2 окна.

Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе - фото 4
Разрушение в школе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Обучение будет продолжаться

Сейчас в школе решают, как будут работать дальше. Детский сад начнет работу уже с понедельника. Для школьников ищут оптимальные варианты.

"Будут учиться по очной форме все дети, которые хотят учиться очно. Это будет организовано. Начальная школа будет ходить каждый день. Другие — либо это будет две смены, либо мы будем чередоваться", — говорит директор Наталья Слабченко.

Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе - фото 5
Разрушение в школе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Учительница Александра Лучкина рассказывает, что больше всего расстроились первоклассники.

"Им очень нравится ходить в школу. Мы только вышли из каникул. Вот это наше настоящее", — говорит она.

Напомним, в ночь на 8 ноября РФ обстреляла Одессу ударными беспилотниками. Мы рассказывали, какое горожане пережили эту ночь.

 

Одесса Новости Одессы обстрелы беспилотники школа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

12:15 Волонтер объяснил, чем опасны новые коррупционные скандалы

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

12:07 Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

Новость с фото

11:48 Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:37 В Киеве обломки дрона повредили электросети — будут ли блэкауты

11:29 В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

11:26 Реально ли мобилизовать 160 тысяч человек — Чмут объяснил нюансы

11:22 Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

11:20 На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:15 Волонтер объяснил, чем опасны новые коррупционные скандалы

12:07 Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

Новость с фото

11:48 Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

11:37 В Киеве обломки дрона повредили электросети — будут ли блэкауты

11:29 В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:26 Реально ли мобилизовать 160 тысяч человек — Чмут объяснил нюансы

11:22 Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

11:20 На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Помощь в 10,8 тыс. грн — где в Украине будут доступны выплаты

11:10 Общее, с условием или секретное — как выбрать лучшее завещание

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд