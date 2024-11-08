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Знищені класи, немає вікон та дверей — удар по одеській школі

8 листопада 2024 12:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни обстріляли школу в Одесі — який вигляд вона має, фото
Люди розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Під час російського обстрілу вночі проти 8 листопада постраждала будівля однієї з одеських шкіл. Розбирати завали та прибирати бите скло прийшли не тільки працівники, але й колеги з інших шкіл, батьки учнів і просто сусіди.

На місці подій побували й журналісти Новини.LIVE.

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Прийшли допомагати

Вчителька першого класу Олександра Лучкіна про те, що сталося, дізналася з чатів і одразу ж почала телефонувати батькам учнів. А вранці сама поїхала до школи.

Знищені класи, немає вікон та дверей — удар по одеській школі - фото 1
Люди розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"В моєму класі винесені вікна і трішки стеля. В інших класах жахливіше", — розповідає вчителька. 

Допомогти долати наслідки обстрілу прийшло багато людей — колеги з інших навчальних закладів, учні з батьками, просто небайдужі одесити. Завдяки такій підтримці прибирання планують завершити до кінця дня.

Знищені класи, немає вікон та дверей — удар по одеській школі - фото 2
Люди розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Наслідки атаки

Директорка Наталія Слабченко дізналася про обстріл вночі, від охоронців закладу. А як тільки завершилася комендантська година — поїхала до школи. За її словами, пошкоджені три поверхи одного з навчальних корпусів. 

"Майже у кожному класі немає вікон. Двері вибиті, в одному з кабінетів перебито опалення", — каже вона.

Знищені класи, немає вікон та дверей — удар по одеській школі - фото 3
Руйнування у школі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

У міському департаменті освіти й науки повідомили, що вибито повністю 120 вікон, пошкоджені 30 дверей, знищені 100 парт і 200 стільців. У 30 кабінетах частково зруйновано стелю. На щастя, дитячий садок, що розташований у тій же будівлі, постраждав значно менше — там вибило лише два вікна.

Знищені класи, немає вікон та дверей — удар по одеській школі - фото 4
Руйнування у школі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Навчання триватиме

Зараз у школі вирішують, як працюватимуть далі. Дитячий садок почне роботу вже з понеділка. Для школярів шукають оптимальні варіанти.

"Будуть навчатися за очною формою всі діти, які хочуть навчатися очно. Це буде організовано. Початкова школа буде ходити щодня. Інші — або це буде дві зміни, або ми будемо чергуватися", — говорить директорка Наталія Слабченко.

Знищені класи, немає вікон та дверей — удар по одеській школі - фото 5
Руйнування у школі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Вчителька Олександра Лучкіна розповідає, що найбільше засмутилися першокласники.

"Їм дуже подобається ходити до школи. Ми тільки вийшли з канікул. Ось це наше сьогодення", — каже вона. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада РФ обстріляла Одесу ударними безпілотниками. Ми розповідали, як містяни пережили цю ніч.

 

Одеса Новини Одеси обстріли безпілотники школа

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