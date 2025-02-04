Уничтожение Бристоля и музея Пушкина — одесситы об обстреле

Разрушенная лестница отеля Бристоль. Фото: соцсети Геннадия Труханова

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Атака на Одессу 31 января была для многих ударом не только в самое сердце города, но и психологическим. Ведь для большинства отель Бристоль — это один из символов Южной Пальмиры, с которым связано множество историй. Целенаправленный обстрел недавно переименованной Пушкинской улицы, вследствие которого пострадал и уникальный музей поэта, стал очередным поводом для скандала в социальных сетях.

Журналисты Новини.LIVE собрали самые интересные взгляды одесситов.

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Реакция на обстрел

Практически сразу после обстрела страницы в социальных сетях одесситов, а также тех, кто любит этот город, заполнились фотографиями и видео последствий. Кто-то гневно высказывался, кто-то вообще ничего не писал, а кто-то не сдерживал эмоции и писал то, насколько значимым было для него это место.

"У каждого свои места силы. В Одессе для меня таким всегда был Бристоль. Или "гостиница Красная", как раньше часто на него говорили сами горожане. Казалось бы: в Одессе много отелей, есть не просто хорошие, а очень хорошие, но меня всегда тянуло именно сюда. Вчера эта гребаная баллистика попала не просто в одно из самых красивых исторических зданий города, она попала в мою память, во многие ее яркие лоскутки из света и любви", — написала журналистка Соня Кошкина.

Запись из фейсбука Сони Кошкиной. Фото: скриншот

Одесситы также делились своими наблюдениями — якобы в тот день все было странным и немного необычным. Это даже пугало.

"Вчера утром шла мимо Бристоля, и обычно на этой террасе, которая прямо на улице Итальянской (Пушкинской), даже зимой, если не морозно, сидят люди, завтракают, пьют свой кофе. А вчера еду, и там никого, ни души. И вот вечером эти гниды ударили по Бристолю так, что куски падали возле Оперного. Как же я их ненавижу", — написала Елена Покровская.

Одесситы в соцсетях об обстреле. Фото: скриншот

Высказывания одесситов. Фото: скриншот

Связь с Пушкиным

Поскольку удар пришелся в максимальной близости к памятнику Пушкину, установленному возле одноименного музея, снова возникли споры, насколько нам нужны персонажи, связанные с врагами, когда русские бьют даже по своим? Более того, посыпались даже обвинения в адрес тех, кто выступает против деколонизации.

"А что пушкинисты? Молчат? Где всемирные одесситы? Где их беспокойство?" — написал Вадим Костенко.

Что писали одесситы в соцсетях. Фото: скриншот

Скандал в соцсетях. Фото: скриншот

Высказывания одесситов в соцсетях. Фото: скриншот

Как бы там ни было, но в результате атаки пострадало более 10 памятников архитектуры — больше всего Бристоль, Одесская филармония и отделение литературного музея. И сейчас главное их, по возможности, восстановить и не дать уйти в небытие.

Ранее мы писали, что удары по Одессе не корректировались дроном-разведчиком. А также будет ли государство принимать участие в восстановлении гостиницы Бристоль.