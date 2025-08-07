В Одесской области пытали подростка - каким образом

Издевались над подростком — на Одесчине полиция открыло дело
В Одесском районе жестоко пытали 16-летнего парня и снимали это на видео. Однако сестра потерпевшего обратилась в полицию, теперь подозреваемым грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности дела
В одной из громад Одесского района группа лиц связала 16-летнего парня липкой лентой, после чего над ним издевались и снимали это на видео. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства, устанавливают все обстоятельства. С фигурантами сейчас работают следователи.
Какое наказание грозит
Сведения о фигурантах внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные группой лиц). Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.
