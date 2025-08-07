Видео
Україна
Главная Одесса Издевались над подростком — на Одесчине полиция открыло дело

Издевались над подростком — на Одесчине полиция открыло дело

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 19:10
В Одесской области пытали подростка - каким образом
Фото: Национальная полиция Украины

В Одесском районе жестоко пытали 16-летнего парня и снимали это на видео. Однако сестра потерпевшего обратилась в полицию, теперь подозреваемым грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

В одной из громад Одесского района группа лиц связала 16-летнего парня липкой лентой, после чего над ним издевались и снимали это на видео. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства, устанавливают все обстоятельства. С фигурантами сейчас работают следователи.

На Одещині жорстоко катували підлітка — яким чином - фото 1
В сообщении полиции. Фото: скриншот поста полиции
на одещині поліцейські розслідують обставини незаконного позбавлення волі та катування підлітка
Фрагмент видео. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Сведения о фигурантах внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные группой лиц). Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который систематически насиловал собаку ради удовольствия. А также об одесситах, которые привязали местного пса к дереву и сильно избили его.

Одесса Одесская область пытки Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
