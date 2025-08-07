Відео
Головна Одеса Знущалися з підлітка — на Одещині поліція відкрила справу

Знущалися з підлітка — на Одещині поліція відкрила справу

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:10
На Одещині катували підлітка - яким чином
Фото: Національна поліція України

В Одеському районі жорстоко катували 16-річного хлопця та знімали це на відео. Однак сестра потерпілого звернулася до поліції, тепер підозрюваним загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

В Одній з громад Одеського району група осіб зв’язала  16-річного хлопця липкою стрічкою, після чого вони знущалися з нього та знімали це на відео. На місці події працюють працівники поліції Правоохоронці опитують свідків, вилучають речові докази, встановлюють усі обставини. З фігурантами наразі працюють слідчі.  

На Одещині жорстоко катували підлітка — яким чином - фото 1
Повідомленні поліції. Фото: скріншот посту поліції
на одещині поліцейські розслідують обставини незаконного позбавлення волі та катування підлітка
Фрагмент відео. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Відомості щодо фігурантів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жителя Одещини, який систематично ґвалтував собаку заради задоволення. А також про про одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та добряче побили його.

Одеса Одеська область тортури Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
