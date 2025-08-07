На Одещині катували підлітка - яким чином

Знущалися з підлітка — на Одещині поліція відкрила справу
В Одеському районі жорстоко катували 16-річного хлопця та знімали це на відео. Однак сестра потерпілого звернулася до поліції, тепер підозрюваним загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
В Одній з громад Одеського району група осіб зв’язала 16-річного хлопця липкою стрічкою, після чого вони знущалися з нього та знімали це на відео. На місці події працюють працівники поліції Правоохоронці опитують свідків, вилучають речові докази, встановлюють усі обставини. З фігурантами наразі працюють слідчі.
Яке покарання загрожує
Відомості щодо фігурантів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.
