Россияне вновь осуществили наступление на юг, однако продвижение войск РФ было остановлено ВСУ - Братчук

Танки РФ. Фото иллюстративное: Главком

Россияне снова осуществили наступление на юг на Запорожском направлении. Однако враг вовремя был остановлен Силами обороны и не смог достичь желаемых рубежей.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью каналу Еспресо.

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Наступление остановлено

РФ силами 58-й общевойсковой армии снова осуществили наступление на Запорожском направлении и даже немного продвинулись вперед. Однако занять желаемые рубежи врагу не удалось, поскольку он был остановлен Силами обороны. Кроме того, выполнению поставленной командованием задачи россиянам помешал недостаток ресурсов.

"Враг дошел до определенной локации и там был остановлен Силами обороны. Соответственно 58-я общевойсковая российская оккупационная армия не смогла выполнить те задачи, которые перед ней ставились. Они хотели продвинуться на большую глубину обороны, однако ресурса для этого просто не хватило",— говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что штурмы Днепровских островов также постоянно продолжаются, поскольку именно там РФ пытается создать плацдам.

Напомним, недавно мы писали о новых морских дронах ГУР Украины. А также об обострении ситуации на южном фронте.