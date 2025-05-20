Росіяни знов здійснили наступ на південь, однак просування військ РФ було зупинене ЗСУ - Братчук

Танки РФ. Фото ілюстративне: Главком

Росіяни знову здійснили наступ на південь на Запорізькому напрямку. Однак ворог вчасно був зупинений Силами оборони та не зміг досягти бажаних рубежів.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю каналу Еспресо.

Реклама

Читайте також:

Наступ зупинено

РФ силами 58-ї загальновійськової армії знову здійснили наступ на Запорізькому напрямку та навіть трохи просунулись вперед. Однак зайняти бажані рубежі ворогу не вдалося, оскільки він був зупинений Силами оборони. Крім того, виконанню поставленої командуванням задачі росіянам завадив брак ресурусів.

"Ворог дійшов до певної локації і там був зупинений Силами оборони. Відповідно 58-ма загальновійськова російська окупаційна армія не змогла виконати ті завдання, які перед нею ставилися. Вони хотіли просунутися на більшу глибину оборони, однак ресурсу для цього просто не вистачило", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що штурми Дніпровських островів також постійно продовжуються, оскільки саме там РФ намагається створити плацдам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові морські дрони ГУР України. А також про загострення ситуації на південому фронті.