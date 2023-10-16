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Освобождение "вышек Бойко" в Черном море: в ГУР рассказали подробности

16 октября 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Освобождение "вышек Бойко" в Черном море
"Вышки Бойка" в Черном море. Фото: Радио Свобода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Главном управлении разведки Украины рассказали подробности спецоперации в Черном море. Речь идет о газодобывающих "вышках Бойко", которые Россия оккупировала после аннексии Крыма.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр Лютый.

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По его словам, освобождение этих платформ дает большие возможности по перемещению в акватории Черного моря и десантированию на побережье оккупированного Крыма.

"Россияне использовали эти "вышки" как базы, прежде всего "Тавриды" и "Петр Годованец". Там у них были размещены метеорологические станции, личные вещи, вооружение, техника, много боеприпасов разного типа. Я так понимаю, что они их использовали как мобильный пункт дислокации и перемещения. Фактически много оборудования, которое было найдено там, мы уже используем против них же", — сказал Лютый.

Возвращение "вышек Бойко"

Операция охватывала зачистку объектов и демонтаж средств разведки, принадлежавших государству-агрессору. По пути украинских воинов стояли многочисленные вызовы — столкновение с вражеской авиацией. Одним из самых впечатляющих моментов была эвакуация "Конана", оказавшегося за бортом военнослужащего, проведшего в открытом море целых 14 часов. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ГУР поделились уникальными кадрами по спецоперации.

Напомним, Вооруженные силы Украины дважды поразили корабль "Павел Державин" и подвели спасательное судно "Николай Муру". Последний получил соответствующие повреждения, но сейчас его уже отбуксовывают для проведения необходимых ремонтных работ. Патрульный корабль "Павел Державин" получил серьезные повреждения, не подлежащие восстановлению.

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