Звільнення "вишок Бойка" у Чорному морі

"Вишки Бойка" у Чорному морі. Фото: Радіо Свобода

У Головному управлінні розвідки України розповіли подробиці спецоперації у Чорному морі. Йдеться по газовидобувні "вишки Бойка", які Росія окупувала після анексії Криму.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр Лютий.

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За його словами, звільнення цих платформ дає більші можливості з переміщення в акваторії Чорного моря і десантування на узбережжі окупованого Криму.

"Росіяни використовували ці "вишки" як бази, насамперед "Тавриди" і "Петро Годованець". Там у них були розміщені метеорологічні станції, особисті речі, озброєння, техніка, багато боєприпасів різного типу. Я так розумію, що вони їх використовували як мобільний пункт дислокації та переміщення. Фактично багато обладнання, яке було знайдено там, ми вже використовуємо проти них же", — сказав Лютий.

Повернення "вишок Бойка"

Операція охоплювала зачистку об’єктів і демонтаж засобів розвідки, які належали державі-агресору. На шляху українських воїнів стояли численні виклики — зіткнення з ворожою авіацією. Одним із найвражаючих моментів була евакуація "Конана", військовослужбовця, який опинився за бортом і провів у відкритому морі цілих 14 годин. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". В ГУР поділились унікальними кадрами зі спецоперації.

Нагадаємо, Збройні сили України двічі уразили корабель "Павел Державин" та підбили рятувальне судно "Николай Муру". Останній зазнав відповідних пошкоджень, але наразі його вже відбуксовують для проведення необхідних ремонтних робіт. Патрульний корабель "Павел Державин" отримав серйозні ушкодження, які не підлягають відновленню.