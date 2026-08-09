Рух транспорту трасою Одеса — Рені обмежений: маршрути до Молдови

Затори на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Одещині після російських ударів тимчасово обмежили рух на окремій ділянці траси Одеса — Рені. Через це ускладнений проїзд до частини пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та рух від них у напрямку Одеси. На доступних маршрутах утворюються черги, а водіям доводиться шукати альтернативні шляхи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

Повідомлення прикордонників. Фото: скриншот

Що відбувається на трасі Одеса — Рені

Через наслідки російських ударів рух на окремій ділянці міжнародної траси тимчасово обмежений. Водії не можуть звичним маршрутом дістатися до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, а також виїхати від них у напрямку Одеси. За даними онлайн-карт, затори формуються поблизу населених пунктів, під'їздів до пунктів пропуску та на маршрутах, якими водії намагаються об'їхати перекриту ділянку.

Затори у Маяках. Фото: скриншот з Google Maps

Яка ситуація на кордоні з Молдовою

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" транспорт наразі пропускають лише у напрямку Молдови. Перед пунктом пропуску утворилася велика черга.

Затори на контрольно-прорускному пункті "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот з Google Maps

Складною залишається ситуація і біля "Старокозаче — Тудора". Рух там значно сповільнений, черги утворилися в обох напрямках. При цьому в Україну через цей пункт пропускають транспорт, який далі прямує у напрямку Білгорода-Дністровського.

Затори на контрольно-прорускному пункті "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Прикордонники закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок. Про повноцінне відновлення руху мають повідомити додатково.

Як потрапити в об'їзд до Молдови

Через обмеження на півдні Одещини водіям, які прямують з Молдови або Румунії до Одеси чи навпаки, доводиться обирати значно довший шлях. Серед доступних альтернатив залишаються пункти пропуску "Мамалига — Крива", "Сокиряни — Окниця", "Росошани — Бричень" та "Могилів-Подільський — Отач".

Перші два дозволяють потрапити в Україну через Чернівецьку область. На "Мамалига — Крива" через збільшення кількості легкових автомобілів уже фіксуються черги, тоді як біля "Сокиряни — Окниця" ситуація наразі спокійніша.

Ще два варіанти ведуть через Вінницьку область. На "Росошани — Бричень" транспорт рухається повільно, однак без критичного накопичення машин. На "Могилів-Подільський — Отач", навпаки, утворилися значні черги, а в години найбільшого навантаження очікування може збільшуватися.

Що відомо про обстріл Одещини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти неділі, 9 серпня, Одеса опинилася під обстрілом. Армія РФ завдала по місту комбінованого удару балістичними ракетами та реактивними дронами. Внаслідок масованої атаки ворога по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині Одеси та Одеського району фіксуються відключення електроенергії для побутових споживачів та не курсує електротранспорт. В деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.

Також Новини.LIVE показували, який вигляд має стадіон "Чорноморець" після атаки росіян. Внаслідок обстрілу спортивна арена зазнала значних пошкоджень, а запланований на 8 серпня матч української Прем'єр-ліги довелося перенести.