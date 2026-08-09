Рух транспорту трасою Одеса — Рені обмежений: маршрути до Молдови
На Одещині після російських ударів тимчасово обмежили рух на окремій ділянці траси Одеса — Рені. Через це ускладнений проїзд до частини пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та рух від них у напрямку Одеси. На доступних маршрутах утворюються черги, а водіям доводиться шукати альтернативні шляхи.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.
Що відбувається на трасі Одеса — Рені
Через наслідки російських ударів рух на окремій ділянці міжнародної траси тимчасово обмежений. Водії не можуть звичним маршрутом дістатися до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, а також виїхати від них у напрямку Одеси. За даними онлайн-карт, затори формуються поблизу населених пунктів, під'їздів до пунктів пропуску та на маршрутах, якими водії намагаються об'їхати перекриту ділянку.
Яка ситуація на кордоні з Молдовою
На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" транспорт наразі пропускають лише у напрямку Молдови. Перед пунктом пропуску утворилася велика черга.
Складною залишається ситуація і біля "Старокозаче — Тудора". Рух там значно сповільнений, черги утворилися в обох напрямках. При цьому в Україну через цей пункт пропускають транспорт, який далі прямує у напрямку Білгорода-Дністровського.
Прикордонники закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок. Про повноцінне відновлення руху мають повідомити додатково.
Як потрапити в об'їзд до Молдови
Через обмеження на півдні Одещини водіям, які прямують з Молдови або Румунії до Одеси чи навпаки, доводиться обирати значно довший шлях. Серед доступних альтернатив залишаються пункти пропуску "Мамалига — Крива", "Сокиряни — Окниця", "Росошани — Бричень" та "Могилів-Подільський — Отач".
Перші два дозволяють потрапити в Україну через Чернівецьку область. На "Мамалига — Крива" через збільшення кількості легкових автомобілів уже фіксуються черги, тоді як біля "Сокиряни — Окниця" ситуація наразі спокійніша.
Ще два варіанти ведуть через Вінницьку область. На "Росошани — Бричень" транспорт рухається повільно, однак без критичного накопичення машин. На "Могилів-Подільський — Отач", навпаки, утворилися значні черги, а в години найбільшого навантаження очікування може збільшуватися.
Що відомо про обстріл Одещини
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти неділі, 9 серпня, Одеса опинилася під обстрілом. Армія РФ завдала по місту комбінованого удару балістичними ракетами та реактивними дронами. Внаслідок масованої атаки ворога по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині Одеси та Одеського району фіксуються відключення електроенергії для побутових споживачів та не курсує електротранспорт. В деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.
Також Новини.LIVE показували, який вигляд має стадіон "Чорноморець" після атаки росіян. Внаслідок обстрілу спортивна арена зазнала значних пошкоджень, а запланований на 8 серпня матч української Прем'єр-ліги довелося перенести.
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