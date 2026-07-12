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Головна Одеса Румунія розвертає авто з Одещини: нові правила на кордоні

Румунія розвертає авто з Одещини: нові правила на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 19:41
Нові правила виїзду в Румунію на авто 2026: потрібен техогляд
Прикордонник перевіряє авто. Фото ілюстративне: ДПСУ

Плануючи автомобільну подорож з Одеської області до Румунії, критично важливо заздалегідь перевірити готовність усіх паперів. Останнім часом на прикордонних пунктах контролю у водіїв почали вимагати не лише базовий комплект, а й офіційне свідоцтво про проходження технічного огляду машини.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Чому без техогляду можуть розвернути на кордоні

Поряд із посвідченням водія, техпаспортом та "Зеленою картою", прикордонні служби дедалі частіше перевіряють бланк проходження обов’язкового технічного контролю (ОТК). Цей сертифікат є гарантією того, що транспортний засіб повністю справний та не становить небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Видати його може лише акредитована СТО після детальної діагностики:

  • гальм і рульового механізму;
  • роботи фар та габаритів;
  • екологічності вихлопних газів тощо.

Відсутність чинного бланка техогляду є офіційною підставою для відмови у в'їзді на територію Румунії.

Перелік документів для перетину кордону

Для безперешкодного перетину румунського кордону автовласникам необхідно підготувати:

Читайте також:
  • біометричний закордонний паспорт (або чисту візу); 
  • реєстраційні документи на автомобіль; 
  • міжнародну медичну страховку; 
  • докази мети візиту (наприклад, ваучер на готель чи запрошення); 
  • актуальний військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років); 
  • нотаріальну довіреність (якщо авто належить іншій особі).

Митні обмеження

Румунські митники суворо контролюють вміст багажу. До країни заборонено ввозити будь-які м'ясні та молочні продукти, бджолиний мед, зброю, контрафакт і наркотичні речовини. Домашніх тварин дозволено перевозити лише з міжнародним ветпаспортом. Суми від 10 000 євро готівкою підлягають обов'язковому декларуванню.

Правила перебування в країні

Для українців діє безвізовий режим у межах Шенгенської зони (до 90 днів на кожні пів року). Якщо ви їдете транзитом, підготуйте документи, що підтверджують право в'їзду до кінцевої країни. Також обов'язковою є медична страховка із сумою покриття від 30 000 євро.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Зокрема, завершили ремонтні роботи на пунктах пропуску "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На об’єктах встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та оновили інженерні мережі. Також облаштували пішохідні зони та покращили умови роботи прикордонників і митників.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

Одеса виїзд до Румунії перетин кордону
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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