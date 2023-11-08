Одесити вважають, що гроші повинні на допомогу в ЗСУ, а не на тендери, які проводять у міської владі

Одесити на мітингу під мерією. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

На реконструкцію стадіону на Одещині — 6 млн грн, ще 17 млн грн — на капремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства одеської мерії, нове легкове авто для СБУ за 5 млн грн. Гучна дискусія після оприлюднення тендерів на сайті держзакупівель Prozzoro продовжує набирати обертів.

Як одесити та гості міста ставляться до розподілу держкоштів і чи впливають корупційні скандали на матеріальну підтримку ЗСУ, дізнавались журналісти Новини.LIVE.

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Доречність тендерів під час війни

Ось уже два місяці одесити виходять на Думську площу, вимагаючи не проводити тендери на озеленення або укладання плитки. Адже кожен мільйон, витрачений на покупку техніки, може врятувати чиєсь життя на фронті. Гроші, які не йдуть на фронт, мають бути витрачені на справді важливі речі — вважає одеситка Валентина.

"Є речі, на мій погляд, які необхідно робити відразу. Наприклад, швидка ортопедична допомога у дитячій лікарні — це те, що не чекає зовсім, оскільки лікарня розташована на Слобідці, а дітки живуть в різних районах. Все інше може зачекати", — впевнена Валентина.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Проблема з тендерами не лише в Одесі: дедалі більше українців виходять на мітинги у своїх містах. Так, Анастасія приїхала із Миколаєва. Жінка впевнена, що перемогти агресора можна, тільки спрямувавши всі сили на підтримку нашого війська.

"Я з Миколаєва, тому добре знаю за скандальні тендери. Я вважаю, що зараз треба спрямовувати гроші на ЗСУ. Але я, як донатила, так і буду продовжувати. Мені здається, що зараз треба всі кошти, які у нас є, вільні й невільні, направити на допомогу армії, а не садити дерева чи стелити плитку", — каже Анастасія.

Жителька Миколаєва Анастасія з дітьми. Фото: Новини.LIVE

Поведінка чиновників ображає українців. Люди не розуміють, чому вони зі свого невеликого сімейного бюджету знаходять гроші та відправляють на ЗСУ, а державні кошти йдуть на непершочергові цілі.

"Я негативно відношусь до сумнівних тендерів. Чим можу — допомагаю ЗСУ, але ці скандали, можна сказати, що впливають 50/50 на мою допомогу", — зізнається Сабіна.

Одесити обурюються ще й тим фактом, що держава зі свого боку не впливає на місцеві ради, які по суті витрачають гроші платників податків на озеленення під час війни.

Донати на ЗСУ

Незважаючи на всі проблемні питання, люди продовжують донатити на ЗСУ, оскільки розуміють, що саме від військових сьогодні залежить майбутнє країни. Одесити сподіваються, що розум переможе і нарешті непотрібні тендери будуть скасовані.

"Першою чергою гроші мають йти на ЗСУ, а потім вже на інші потреби міста. Але ці скандали не впливають на мою підтримку і донати на ЗСУ", — впевнено каже Марго.

Одеситка Марго. Фото: Новини.LIVE

"Всі гроші мають йти на ЗСУ, і якщо держава не хоче підтримувати наших воїнів — не значить, що ми не повинні. Я завжди доначу на ЗСУ", — зазначає Олександра.

Одеситки Ірина та Олександра. Фото: Новини.LIVE

Старше покоління одеситів повністю підтримує молодь. Кажуть, що таке "тендери" — не знають, але розпоряджатися грошима треба з розумом.

"Я не зовсім в курсі ситуації з тендерами в Одесі, але впевнений, що більше коштів треба відправляти на ЗСУ, ніж витрачати на місцях", — наголошує Євген.

Одесит Євген. Фото: Новини.LIVE

Серед опитаних не було жодної людини, яка б не донатила на ЗСУ, навіть незважаючи на скандальні тендери. А все тому, що вірять у перемогу і в те, що Україна буде вільна, в тому числі і від корупції.