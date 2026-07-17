Спека повертається на Одещину: температура моря завтра

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

18 липня на Одещині очікується тепла та переважно суха погода. Опадів синоптики не прогнозують, а температура повітря вдень сягатиме +31 °C. В Одесі буде трохи прохолодніше, а море залишиться комфортним для відпочинку. Водночас у кількох районах області збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У п'ятницю, 18 липня, в Одеській області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде східний, 5–10 м/с. На автошляхах області збережеться добра видимість. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °C, удень — +26...+31 °C.

Погода в Одесі

В Одесі також очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +19...+21 °C, удень — +26...+28 °C. Вітер східний, 5–10 м/с. Морська вода прогріється до +21...+22 °C.

Пожежна небезпека

За прогнозом синоптиків, 18 липня пожежна небезпека в районах Одещини буде різною. Надзвичайний рівень збережеться у Затишші, Роздільній, Сербці, Чорноморську та Ізмаїлі. Високий рівень прогнозують у Сараті та Болграді, середній — у Любашівці та Білгороді-Дністровському. В Одесі та Вилковому очікується низький рівень пожежної небезпеки. Попри відсутність сильної спеки, жителів області закликають не розпалювати багаття та не залишати відкритий вогонь без нагляду.

Як повідомляли Новини.LIVE, висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE писали про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.