Транзит через об'їзну Одеси тепер дозволено цілодобово

Автомобілі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

В Одеській області ухвалили рішення змінити обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту. Відтепер вона не буде діяти для всіх видів транспорту. Йдеться про ділянку від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

На Одещині спростили транзит до кордону

Одеська ОВА зняла обмеження комендантської години для транзитного руху трансорту в обох напрямках дорогами держзначення з київської траси по обʼїзній Одеси у бік пунктів міжнародного пропуску:

"Паланка";

"Старокозаче";

"Орлівка";

"Рені".

Транзит до кордону. Фото: t.me/odeskaODA

"Насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі", — додав Кіпер.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

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