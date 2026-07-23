Три тижні обстрілів Одещини: цілі Росії та наслідки

Наслідки одного із обстрілів Одеси. Фото: Новини.LIVЕ

Марія Луценко Редактор

Одещина вже третій тиждень поспіль перебуває під постійними російськими ударами. Через атаки по портовій інфраструктурі та цивільних суднах частина судновласників призупинила заходження в українські порти. За останній тиждень в Одесі загинули 30 людей, ще 80 отримали поранення. В області намагаються посилити протиповітряну оборону та відновити повноцінну роботу морського коридору.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Три тижні атак

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що ситуація в регіоні триває набагато довше, ніж три дні. За його словами, Одеса вже третій тиждень живе під постійними обстрілами, а за добу може бути по десять повітряних тривог.

"Люди постійно перебувають у такому збудженому стані, тому що це не припиняється вже третій тиждень", — сказав Кіпер.

Він наголосив, що російські війська активно атакують не лише Одесу, а й порти Одещини. Через це скорочуються обсяги експорту та імпорту, які проходять через морські ворота регіону.

Судна зупинили рух

За словами Кіпера, частина судновласників призупинила подання заявок на заходження в українські порти. Причиною стали удари по цивільних кораблях, ризики для екіпажів та проблеми зі страхуванням суден.

"Саме судновласники деяких компаній частково призупинили надавати заявки щодо входу в зону бойових дій, переживаючи за екіпажі, свої судна та страхові ризики", — зазначив очільник ОВА.

Він додав, що Україна порушує питання атак на цивільні судна на міжнародному рівні. За словами Кіпера, за останній тиждень російські удари забрали життя багатьох людей, зокрема іноземних громадян.

Жертви обстрілів

Російські атаки по Одесі вже призвели до значних втрат серед цивільних. За словами Олега Кіпера, лише за останній тиждень у місті загинули 30 людей, ще 80 отримали поранення.

"Дуже така цифра неприємна. Я хочу, користуючись нагодою, висловити співчуття всім близьким, родичам і друзям загиблих наших громадян", — сказав Кіпер.

Посилення ППО

В Одеській області працюють над посиленням протиповітряної оборони. За словами Кіпера, область взаємодіє із ЗСУ, Генштабом та іншими підрозділами, щоб захистити портову інфраструктуру і цивільні судна.

"Ворог відчуває тільки силу, тому ми працюємо над посиленням ППО, щоб збивати максимальну кількість "Шахедів" і ракет та убезпечити судна", — наголосив Кіпер.

Очільник ОВА додав, що зараз влада намагається переглянути підходи до прикриття портів, щоб відновити судноплавство в тому обсязі, в якому воно працювало протягом останніх трьох років.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вдень, 21 липня, завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в історичному центрі міста, автомобілі та приватний будинок в Одеському районі. Попередньо, двоє людей постраждали, їх доправили до лікарні. Також через атаку без води тимчасово залишився Чорноморськ.

Також Новини.LIVE писали, що 22 липня, Одеса знову опинилася під російською атакою, яка залишила після себе руйнування та постраждалих. Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий житловий будинок, де в момент удару перебували люди. Мешканцям довелося вибиратися з пошкоджених квартир через вікна, адже двері виявилися заблокованими. За попередніми даними, травм зазнали двоє людей.