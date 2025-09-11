Новий керівник Хаджибейської райадміністрації Одеси

Новий керівник Євген Омельчук. Фото: Одеська міська рада

В Одесі тимчасово призначили нового очільника Хаджибейської райадміністрації. Виконання обов’язків покладено на Євгена Омельчука, який уже займав цю посаду раніше. Зміни відбулися після звільнення попереднього керівника.

Про це Новини.LIVE дізналися із розпорядження міського голови Геннадія Труханова.

Новий керівник

Виконання обов’язків голови Хаджибейської райадміністрації Одеської міськради покладено на першого заступника Євгена Омельчука. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку зі звільненням попереднього керівника адміністрації. Цікаво, що Омельчук уже був головою Хаджибейської (раніше Малиновської) райадміністрації з квітня 2013 року. У серпні 2025 року його перевели з цієї посади на роботу першим заступником, а тепер знову тимчасово повернули до керівництва структурою.

Що відомо про Євгена Омельчука

У 2006 році він став першим секретарем Суворовського райкому СПУ в Одесі. З 2010 року обирався депутатом міськради від Партії регіонів. Перед призначенням головою райадміністрації працював її першим заступником.

Євген Омельчук має 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Йому встановили надбавку у розмірі 50% посадового окладу, з урахуванням рангу та вислуги років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судитимуть скандального ексчиновника. Також ми писали, що ексголова Хаджибейської райадміністрації можливо працюватиме у столиці.