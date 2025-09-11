Видео
Главная Одесса В Хаджибейской райадминистрации Одессы снова новый руководитель

В Хаджибейской райадминистрации Одессы снова новый руководитель

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:35
Новый руководитель Хаджибейской райадминистрации Одессы
Новый руководитель Евгений Омельчук. Фото: Одесский городской совет

В Одессе временно назначили нового главу Хаджибейской райадминистрации. Исполнение обязанностей возложено на Евгения Омельчука, который уже занимал эту должность ранее. Изменения произошли после увольнения предыдущего руководителя.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения городского головы Геннадия Труханова.

Читайте также:

Новый руководитель

Исполнение обязанностей председателя Хаджибейской райадминистрации Одесского горсовета возложено на первого заместителя Евгения Омельчука. Соответствующее решение приняли в связи с увольнением предыдущего руководителя администрации. Интересно, что Омельчук уже был главой Хаджибейской (ранее Малиновской) райадминистрации с апреля 2013 года. В августе 2025 года его перевели с этой должности на работу первым заместителем, а теперь снова временно вернули к руководству структурой.

Что известно о Евгении Омельчуке

В 2006 году он стал первым секретарем Суворовского райкома СПУ в Одессе. С 2010 года избирался депутатом горсовета от Партии регионов. Перед назначением главой райадминистрации работал ее первым заместителем.

Евгений Омельчук имеет 9-й ранг должностного лица местного самоуправления. Ему установили надбавку в размере 50% должностного оклада, с учетом ранга и выслуги лет.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе будут судить скандального экс-чиновника. Также мы писали, что экс-глава Хаджибейской райадминистрации возможно будет работать в столице.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
