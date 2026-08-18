У Криму вербують студентів на війну: офіційний документ

Діти за партами. Фото ілюстративне: росЗМІ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В окупованому Криму росіяни шукають нових кандидатів для служби за контрактом серед студентів та абітурієнтів. Від керівників коледжів та вишів вимагають передати дані молодих чоловіків, які можуть бути відраховані, а також тих, хто цього року не склав вступні випробування.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на документ російського пункту відбору на військову службу за контрактом у Сімферополі, який поширив в мережі паблік "Крымский ветер".

Документ російського пункту відбору на військову службу за контрактом. Фото: "Крымский ветер"

Кого шукають у кримських вишах

Документ датований 17 серпня поточного року та адресований підконтрольному Росії так званому міністру освіти, науки та молоді Криму Валентині Лаврик. У ньому керівників закладів вищої та середньої професійної освіти просять надати списки чоловіків одразу двох категорій.

Йдеться про абітурієнтів, які у 2026 році не пройшли вступні випробування, а також студентів, яких планують відрахувати через академічну заборгованість станом на 1 вересня. Від навчальних закладів вимагають передати їхні імена, контактні дані, адреси та номери телефонів.

У самому документі прямо вказано, навіщо збирають ці відомості. З молодими людьми планують проводити індивідуальну агітацію для залучення на військову службу за контрактом, зокрема пропонувати короткострокові контракти строком на один рік.

У Криму залучають молодь до армії

Варто відзначити, що робота з молоддю через систему освіти в окупованому Криму триває не перший рік. Ще у 2023 році російські медіа показували заняття в одній із кримських шкіл, де дітей молодшого та середнього шкільного віку навчали збирати автомати, носити камуфляж та вести рукопашний бій. Росіяни називали такі заняття курсами початкової військової підготовки.

Того ж року в Криму діяла так звана "Школа юних командирів", організована російською "Юнармією". До занять залучали підлітків віком 14-15 років. Їх навчали пересуватися лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь та метати гранати. Загалом у таких навчаннях брали участь близько 230 дітей, серед яких були й неповнолітні з інших окупованих територій України.

Мілітаризація продовжилася і в наступні роки. У кримських школах запроваджували початкову військову підготовку, для якої закуповували макети автоматів і гранат та обладнання для стрілецьких тирів.

У 2026 році з'явилися й нові напрямки такої підготовки. У травні повідомлялося про навчання кримських дітей роботі з безпілотниками та зброєю. А в липні українські прокурори передали до суду справу керівників трьох організацій, яких обвинувачують у підготовці дітей в окупованому Криму до майбутньої служби в російській армії. Мовиться про "Союз прикордонників Криму", військово-патріотичний клуб "Варяг" та однойменний центр морської підготовки.

Раніше Новини.LIVE писали, що у тимчасово окупованому Криму людей продовжують карати за слова, дописи й позицію. Репресують і садять за ґрати тих, хто не погоджується мовчати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія запровадила небезпечну практику позбавлення громадянства політичних в’язнів із тимчасово окупованих територій. Перші такі випадки вже зафіксовані серед кримських татар. Правозахисники попереджають: це може стати інструментом для депортації до країн Центральної Азії, куди радянська влада вивозила кримських татар у 1944 році.