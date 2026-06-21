У степу на Одещині з’явилися нові рідкісні мешканці

Європейський хом'як. Фото: Держекоінспекція

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Тарутинському степу на Одещині продовжують відновлювати популяцію хом’яка європейського, який перебуває під загрозою зникнення. Цього року до природного середовища випустили ще понад 15 тварин. Фахівці сподіваються, що це допоможе зміцнити місцеву популяцію рідкісного виду. Хом’як європейський занесений до Червоної книги України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держекоінспекцію.

Збільшення популяції

У ландшафтному заказнику місцевого значення "Тарутинський степ" триває природоохоронна програма зі збереження хом’яка європейського. У травні-червні 2026 року спеціалісти Київського зоопарку випустили на територію заказника 18 тварин — 13 самців і 5 самок.

Це не перше поповнення популяції. Раніше до Тарутинського степу вже переселили ще шістьох хом’яків — п’ятьох самців і одну самку. Таким чином за час реалізації програми до природного середовища випустили вже 24 тварини.

Хом'яків тримають в руках. Фото: Держекоінспекція

Чому це важливо

Ще кілька десятиліть тому хом’як європейський був звичним мешканцем степових і лісостепових територій України. Сьогодні ж цей вид зустрічається дедалі рідше. Серед головних причин скорочення чисельності науковці називають активне використання пестицидів та агрохімікатів, зміну природних ландшафтів і кліматичні зміни. Саме тому створення нових осередків проживання та підтримка існуючих популяцій вважаються важливими кроками для збереження рідкісної тварини.

Тарутинський степ залишається одним із місць, де фахівці намагаються повернути червонокнижного гризуна до природного середовища та забезпечити умови для його подальшого розмноження.

Хом'яка випускають в степ. Фото: Держекоінспекція

Що відомо про хом’яків

Хом’як європейський (Cricetus cricetus) — найбільший представник родини хом’якових у Європі. Довжина його тіла може сягати 34 сантиметрів. Впізнати тварину легко за рудувато-бурою спиною, чорним черевом і світлими плямами на боках та голові.

Цей гризун веде переважно нічний спосіб життя та будує складні підземні нори з кількома виходами. На зиму він робить великі запаси їжі — зерна, насіння, коренеплодів і трав. В окремих випадках вага таких запасів може перевищувати 20 кілограмів.

Ще у середині минулого століття хом’як європейський був поширений майже по всій Україні. Однак через активне використання пестицидів, зміну природних ландшафтів і розвиток сільського господарства його чисельність різко скоротилася. Сьогодні вид занесений до Червоної книги України, а на міжнародному рівні вважається таким, що перебуває під критичною загрозою зникнення.

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