Одеса 22 лютого 2024: два роки тому місто пережило атаку

Зруйнована будівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Два роки тому, 22 лютого 2024 року, Одеса пережила чергову повітряну атаку. Російські дрони та ракети вдарили по місту та пошкодили підприємство, на якому були люди. Троє загиблих.

Новини.LIVE сьогодні згадують про масштабну атаку на Одесу 22 лютого 2024 року.

Атака на Одесу 22.02.2024 року: наслідки

Повітряна тривога в Одесі почалася о 21:10. Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря. Місто готувалося до чергової складної ночі, але масштаб атаки виявився більшим, ніж очікували.

Близько 23:00 в Одесі пролунали вибухи. Один зі збитих дронів упав на підприємство в прибережній зоні міста. Спалахнула масштабна пожежа — загорівся швейний цех, де на той момент перебували люди.

Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло загиблого. Ще одну людину вдалося врятувати з-під завалів. Уже до вечора наступного дня кількість жертв зросла до трьох. Для родин загиблих ця дата назавжди залишиться днем втрати.

Зруйноване підприємство в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Загалом тієї ночі сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів Shahed-131/136. Дві ракети — Х-31П та Х-22 — не досягли своїх цілей.

Росія випробовувала нову тактику

Згодом військові заявили, що Росія застосувала нову тактику. Разом із дронами були запущені ракети зі стратегічної та тактичної авіації. За оцінками фахівців, противник намагався перевірити українську систему ППО перед наступними масованими ударами.

Будівля підприємства після обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого Росія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. За інформацією рятувальників, безпілотники влучили в об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило масштабні пожежі та пошкодження енергосистеми. Надзвичайники працювали всю ніч, щоб загасити полум’я й не допустити поширення вогню.

Напередодні в Одеському районі після атаки дронів родина залишилася без житла — будинок майже повністю згорів разом із речами, технікою та документами, у дворі стоїть понівечене авто. Господарка розповіла, що вибиралася з охопленої вогнем оселі через вікно.

Також один із безпілотників влучив у будівлю Одеського юридичного ліцею: зруйновано частину кабінетів і фасад, вибито вікна. Під час атаки в приміщенні був охоронець, який встиг спуститися в укриття.

