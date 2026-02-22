Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар по підприємству — як Одеса пережила атаку два роки тому

Удар по підприємству — як Одеса пережила атаку два роки тому

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 10:51
Одеса 22 лютого 2024: два роки тому місто пережило атаку
Зруйнована будівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Два роки тому, 22 лютого 2024 року, Одеса пережила чергову повітряну атаку. Російські дрони та ракети вдарили по місту та пошкодили підприємство, на якому були люди. Троє загиблих.

Новини.LIVE сьогодні згадують про масштабну атаку на Одесу 22 лютого 2024 року.

Реклама
Читайте також:

Атака на Одесу 22.02.2024 року: наслідки

Повітряна тривога в Одесі почалася о 21:10. Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря. Місто готувалося до чергової складної ночі, але масштаб атаки виявився більшим, ніж очікували.

Близько 23:00 в Одесі пролунали вибухи. Один зі збитих дронів упав на підприємство в прибережній зоні міста. Спалахнула масштабна пожежа — загорівся швейний цех, де на той момент перебували люди.

Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло загиблого. Ще одну людину вдалося врятувати з-під завалів. Уже до вечора наступного дня кількість жертв зросла до трьох. Для родин загиблих ця дата назавжди залишиться днем втрати.

Атака на підприємство в Одесі
Зруйноване підприємство в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Загалом тієї ночі сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів Shahed-131/136. Дві ракети — Х-31П та Х-22 — не досягли своїх цілей.

Росія випробовувала нову тактику

Згодом військові заявили, що Росія застосувала нову тактику. Разом із дронами були запущені ракети зі стратегічної та тактичної авіації. За оцінками фахівців, противник намагався перевірити українську систему ППО перед наступними масованими ударами.

Росія вбила трьох людей в Одесі рік тому
Будівля підприємства після обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого Росія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. За інформацією рятувальників, безпілотники влучили в об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило масштабні пожежі та пошкодження енергосистеми. Надзвичайники працювали всю ніч, щоб загасити полум’я й не допустити поширення вогню.

Напередодні в Одеському районі після атаки дронів родина залишилася без житла — будинок майже повністю згорів разом із речами, технікою та документами, у дворі стоїть понівечене авто. Господарка розповіла, що вибиралася з охопленої вогнем оселі через вікно.

Також один із безпілотників влучив у будівлю Одеського юридичного ліцею: зруйновано частину кабінетів і фасад, вибито вікна. Під час атаки в приміщенні був охоронець, який встиг спуститися в укриття.
 

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації