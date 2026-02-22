Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрел предприятия — как Одесса пережила атаку два года назад

Обстрел предприятия — как Одесса пережила атаку два года назад

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 10:51
Атака на Одессу 22 февраля 2024 года: два года спустя
Разрушенное здание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ровно два года назад, 22 февраля 2024 года, Одесса пережила очередную воздушную атаку. Дроны и ракеты РФ ударили по городу и повредили предприятие, на котором были люди. Трое погибших.

Новини.LIVE сегодня вспоминают о масштабной атаке на Одессу 22 февраля 2024 года.

Реклама
Читайте также:

Атака на Одессу 22.02.2024 года: последствия

Воздушная тревога в Одессе началась в 21:10. Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря. Город готовился к очередной сложной ночи, но масштаб атаки оказался больше, чем ожидали.

Около 23:00 в Одессе раздались взрывы. Один из сбитых дронов упал на предприятие в прибрежной зоне города. Вспыхнул масштабный пожар — загорелся швейный цех, где на тот момент находились люди.

Во время тушения огня спасатели нашли тело погибшего. Еще одного человека удалось спасти из-под завалов. Уже к вечеру следующего дня количество жертв возросло до трех. Для семей погибших эта дата навсегда останется днем утраты.

Атака на підприємство в Одесі
Разрушенное предприятие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Всего той ночью силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов Shahed-131/136. Две ракеты — Х-31П и Х-22 - не достигли своих целей.

Россия испытывала новую тактику

Впоследствии военные заявили, что Россия применила новую тактику. Вместе с дронами были запущены ракеты из стратегической и тактической авиации. По оценкам специалистов, противник пытался проверить украинскую систему ПВО перед следующими массированными ударами.

Росія вбила трьох людей в Одесі рік тому
Здание предприятия после обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 21 февраля Россия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. По информации спасателей, беспилотники попали в объекты критической инфраструктуры, что повлекло масштабные пожары и повреждения энергосистемы. Чрезвычайники работали всю ночь, чтобы потушить пламя и не допустить распространения огня.

Накануне в Одесском районе после атаки дронов семья осталась без жилья — дом почти полностью сгорел вместе с вещами, техникой и документами, во дворе стоит изуродованное авто. Хозяйка рассказала, что выбиралась из охваченного огнем дома через окно.

Также один из беспилотников попал в здание Одесского юридического лицея: разрушена часть кабинетов и фасад, выбиты окна. Во время атаки в помещении был охранник, который успел спуститься в укрытие.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации