Атака на Одессу 22 февраля 2024 года: два года спустя

Разрушенное здание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ровно два года назад, 22 февраля 2024 года, Одесса пережила очередную воздушную атаку. Дроны и ракеты РФ ударили по городу и повредили предприятие, на котором были люди. Трое погибших.

Новини.LIVE сегодня вспоминают о масштабной атаке на Одессу 22 февраля 2024 года.

Атака на Одессу 22.02.2024 года: последствия

Воздушная тревога в Одессе началась в 21:10. Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря. Город готовился к очередной сложной ночи, но масштаб атаки оказался больше, чем ожидали.

Около 23:00 в Одессе раздались взрывы. Один из сбитых дронов упал на предприятие в прибрежной зоне города. Вспыхнул масштабный пожар — загорелся швейный цех, где на тот момент находились люди.

Во время тушения огня спасатели нашли тело погибшего. Еще одного человека удалось спасти из-под завалов. Уже к вечеру следующего дня количество жертв возросло до трех. Для семей погибших эта дата навсегда останется днем утраты.

Разрушенное предприятие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Всего той ночью силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов Shahed-131/136. Две ракеты — Х-31П и Х-22 - не достигли своих целей.

Россия испытывала новую тактику

Впоследствии военные заявили, что Россия применила новую тактику. Вместе с дронами были запущены ракеты из стратегической и тактической авиации. По оценкам специалистов, противник пытался проверить украинскую систему ПВО перед следующими массированными ударами.

Здание предприятия после обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 21 февраля Россия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. По информации спасателей, беспилотники попали в объекты критической инфраструктуры, что повлекло масштабные пожары и повреждения энергосистемы. Чрезвычайники работали всю ночь, чтобы потушить пламя и не допустить распространения огня.

Накануне в Одесском районе после атаки дронов семья осталась без жилья — дом почти полностью сгорел вместе с вещами, техникой и документами, во дворе стоит изуродованное авто. Хозяйка рассказала, что выбиралась из охваченного огнем дома через окно.

Также один из беспилотников попал в здание Одесского юридического лицея: разрушена часть кабинетов и фасад, выбиты окна. Во время атаки в помещении был охранник, который успел спуститься в укрытие.