Удар по центру Одеси три роки тому: трагічний день

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

Сьогодні, 20 липня минає три роки від однієї з найпотужніших російських атак на Одесу за час повномасштабної війни. У ніч на 2023 рік місто опинилося під масованим ракетним і дроновим ударом. Під обстріл потрапив історичний центр, були зруйновані цивільні будівлі, загинула людина, ще кілька містян зазнали поранень.

Новини.LIVE згадують, як минула та трагічна ніч.

Масована атака на місто

У ніч проти 20 липня 2023 року російські війська вже третю добу поспіль атакували Одесу. Того разу ворог застосував одразу кілька видів озброєння: ударні безпілотники Shahed-136, крилаті ракети "Калібр" і "Іскандер-К", а також надзвукові ракети Х-22 та "Онікс". Це була одна з наймасштабніших комбінованих атак по місту за весь період великої війни.

Рятувальники біля завалів. Фото: Новини.LIVE

Люди біля місця влучання. Фото: Новини.LIVE

Основною ціллю стали цивільні об'єкти. Руйнувань зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, школа, ліцей, дитячий садок. Уламками також було пошкоджено будівлю Генерального консульства Китаю в Одесі.

Техніка на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Удар по банку

Одне з найтрагічніших влучань припало на будівлю банку "Восток" у центрі міста. Після ракетного удару споруда була майже повністю зруйнована.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Під завалами рятувальники знайшли тіло охоронця банку, який загинув під час атаки. Поранення отримали ще кілька людей, серед них дитина. Одну постраждалу жінку медики госпіталізували у тяжкому стані.

Рятувальники відпочивають після розбору завалів. Фото: Новини.LIVE

Розслідування та наслідки

Після чергової атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, щоб задокументувати воєнний злочин і встановити причетних до обстрілу.

Зруйнована адмінбудівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 01:57. Вибухи лунали в різних районах міста, а відбій дали лише о 03:45. Сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей, однак частина ракет і дронів прорвалася до центру Одеси, спричинивши масштабні руйнування.

Уламки на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Також Новини.LIVE писали, що 2 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.