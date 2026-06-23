Удар по узбережжю Одеси: загинула молода жінка, поранено чоловіка

Правоохоронці на пляжі. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Марія Луценко Редактор

Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Один із ударів припав на узбережжя Одеси. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранений. Рятувальні та екстрені служби працюють на місці події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Наслідки атаки

Вдень, 23 червня, війська РФ атакували Одещину дронами. За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинула 26-річна жінка.Також відомо про 39-річного чоловіка, який дістав поранення. Йому надають необхідну медичну допомогу. Наразі інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Мешканців регіону вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині оголосили о 11:02. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку регіону. Згодом пролунав вибух. Після цього, одеський район атакували ударні безпілотники. Моніторингові канали повідомляли, що ворожий БпЛА літає над обласним центром. Відбій дали о 12:18.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 20 червня, під удар потрапив Білгород-Дністровський район на півдні Одещини. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 21 червня російські війська завдали балістичного удару по одному з районів Одеської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще троє людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, техніка та транспорт. Правоохоронці розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ.