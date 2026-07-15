В Одесі через атаку РФ пошкоджено підприємство та судно з азербайджанцями

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Російські окупанти вдень та ввечері, 14 липня, атакували Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено корабель з іноземцями та підприємство.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на сайт Одеської ОВА.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Одесу 14 липня

У вівторок ввечері начальник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у своєму Telegram, що росіяни завдали по місту ракетного удару. Під прицілом ворога було одне з підприємств.

"Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, пошкоджено територію одного з підприємств міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", — йшлося у повідомленні о 23:17.

Приблизно в цей час у МЗС Азербайджану заявили, що вдень росіяни атакували атакували дроном судно біля берегів Одесі, на якому були азербайджанські громадяни.

"14 липня о 15:15 за місцевим часом радари зафіксували атаку безпілотника на цивільне комерційне судно "Атлас Бей", що належить турецькій компанії "Океанський морський", біля берегів Одеси, Україна. З членів екіпажу судна 11 є громадянами Азербайджанської Республіки", — сказано у дописі в соцмережі Х.

Там додали, що всіх членів екіпажу доставили на берег в Одесі, за винятком капітана судна. Наразі вживаються заходи щодо його пошуку.

Пост Кіпера та МЗС Азербайджану. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 14 липня окупанти теж атакували ракетами Одеський район. Внаслідок атаки були зруйновані приватні будинки та загинула одна жінка.

Також ми писали, що в ніч проти 14 липня ворог атакував одеську область. Через обстріл було пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.