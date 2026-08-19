В Одесі не курсує частина електротранспорту: відключення світла

Трамваї в зупинилися на коліях. Фото ілюстративне: Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху ОМР

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі сьогодні, 19 серпня, через роботи на енергетичному обладнанні тимчасово змінили роботу електротранспорту. Частина трамваїв і тролейбусів не курсуватиме, ще кілька маршрутів скоротили. Щоб зберегти сполучення між районами, на окремих напрямках запустили соціальні автобуси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Відключення світла в Одесі

За інформацією мерії, енергетики проводитимуть невідкладний ремонт обладнання з 08:30 до 19:00. На цей час частину споживачів у Приморському та Пересипському районах знеструмлять, що вплине і на роботу міського електротранспорту.

Водночас, за повідомленням ДТЕК "Одеські електромережі", якщо в Одесі оголосять повітряну тривогу, ремонт може тривати довше. Після його завершення електропостачання відновлюватимуть поступово, тому повернення світла всім споживачам також потребуватиме певного часу.

Який транспорт не курсуватиме

Повністю не курсуватимуть трамваї №5, №12, №15, №21 та №28, а також тролейбуси №2 та №3.

Ще шість маршрутів працюватимуть за скороченими схемами:

трамвай №1 — Чорноморського козацтва — 28 Бригади;

трамвай №7 — 11-та ст. Люстдорфської дороги — Старосінна площа;

трамвай №10 — Іцхака Рабіна — Старосінна площа;

тролейбус №7 — вул. Архітекторська — Залізничний вокзал;

тролейбус №9 — вул. Інглезі — Залізничний вокзал;

тролейбус №10 — вул. Інглезі — Залізничний вокзал.

Без змін продовжать курсувати трамваї №17, №18, №20 та №27, а також тролейбуси №8 і №12.

Запустили автобуси

На час обмежень частину маршрутів електротранспорту дублюватимуть соціальні автобуси. Вони працюватимуть за схемами тролейбуса №3 та трамваїв №15 і №21.

Автобус №3 курсуватиме між станцією Застава І та парком Шевченка. Перший рейс від Застави І запланований на 06:30, останній — на 19:30. Від парку Шевченка автобуси вирушатимуть із 07:10 до 20:10.

Автобус №15 з'єднає Тираспольську площу зі Слобідським ринком. Від Тираспольської площі рейси передбачені з 06:30 до 19:00, у зворотному напрямку — із 07:00 до 19:30.

Автобус №21 курсуватиме між Заставою ІІ та Тираспольською площею. Від Застави ІІ передбачені рейси о 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30 та 15:30. Від Тираспольської площі — о 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00 та 16:00.

Чим замінили трамвай №5

Окремо організували автобусний маршрут №5тр "Аркадія — Залізничний вокзал", який працюватиме в режимі маршрутного таксі. Від Аркадії перший автобус вирушив о 07:00, останній — о 20:00. У зворотному напрямку, від залізничного вокзалу, рейси також заплановані з 07:00 до 20:00.

У міськраді попередили, що оприлюднений розклад є орієнтовним. На фактичний час руху можуть впливати дорожня ситуація, затримки та технічні несправності автобусів.

Комунальні тарифи в Одесі у вересні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні на офіційних платних майданчиках міста продовжує діяти тариф 30 грн за годину. Водночас паркування біля моря коштує значно дорожче.