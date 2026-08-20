Відключення світла і води в Одесі 20 серпня: адреси

Енергетик ремонтує лінії. Фото: ДТЕК "Одеські електромережі"

В Одесі та Одеському районі у четвер, 20 серпня, через ремонт енергетичного обладнання частина споживачів залишиться без електроенергії. Роботи вплинуть і на водопостачання: без води тимчасово будуть два житлові масиви Одеси та низка населених пунктів області. Крім того, протягом дня у різних районах міста проводитимуть дорожні роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідні служби.

В Одесі немає світла

За даними ДТЕК, енергетики проводитимуть невідкладний ремонт обладнання з 10:00 до 15:00. Для безпечного виконання робіт частину споживачів в Одеському районі тимчасово знеструмлять. Відключення торкнуться й частини Пересипського району Одеси.

У компанії попередили, що перебої можливі також на об'єктах критичної інфраструктури. Якщо під час ремонту оголосять повітряну тривогу, роботи можуть тривати довше. Після їх завершення електроенергію повертатимуть споживачам поступово.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Одеса без води

Відключення електроенергії позначиться на роботі водопровідної інфраструктури. За інформацією Інфоксводоканалу, частина об'єктів також буде знеструмлена, тому орієнтовно з 10:00 до 20:00 воду відключать у житловому масиві "Лузанівка" та колишньому житловому масиві "Котовського" в Одесі.

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Без водопостачання також залишаться Південне та низка населених пунктів Одеського району: Ілічанка, Корсунці, Красносілка, Світле, Олександрівка, Крижанівка, Ліски, Фонтанка, Вапнярка, Нова Дофінівка, Чорноморське, Змієнкове, Григорівка, Нові Білярі, Булдинка, Візирка, Білярі та Сичавка.

Ремонт доріг в Одесі

Паралельно 20 серпня дорожники працюватимуть одразу на кількох ділянках Одеси. Ремонт запланований на вулиці Моторній від перехрестя з Тракторною до будинку №8г, площі 10 Квітня та на перетині Академічної з площею 10 Квітня, де роботи проводитимуть на трамвайних коліях.

Також роботи заплановані біля будинку №11 на вулиці 28-ї бригади, на перехресті Старопортофранківської та Тараса Кузьміна і Академіка Заболотного та Кримської.

Комунальники ремонтуватимуть проїжджу частину, тротуари, перехрестя та ділянки біля зупинок громадського транспорту на проспекті Князя Володимира Великого від Кишинівської до Давида Ойстраха та на вулиці Академіка Заболотного від цього проспекту до Кримської.

Роботи проведуть і на внутрішньоквартальних проїздах біля будинків №11/17 к1, №11/17 к2 та №17/19 на Комітетській, у Банному провулку, 3 та на Прохоровській, 30.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ця зима для Одеси може виявитися складнішою за попередню через загрозу нових ударів по українській енергетиці. Місто може зіткнутися з тривалими локдаунами, які подекуди триватимуть до двох тижнів, а то й більше. Водночас у ЗСУ закликають не сприймати такий сценарій як факт і наголошують, що оцінювати підготовку до зими мають фахівці, безпосередньо залучені до цього процесу.

Вартість комунальних тарифів в Одесі

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.