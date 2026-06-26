В Одесі працівники ТЦК викрали собаку: зоозахисники подали скаргу

Чоловік намагається забрати собаку. Фото: скриншот з відео

Марія Луценко Редактор

В Одесі розгорівся скандал через жорстоке поводження з домашньою твариною. Місцеві зоозахисники заявили про травмування пса, якого нібито ТЦК відібрали у власника під час мобілізаційних заходів. Наразі волонтери готують звернення до правоохоронних органів та збирають докази. Потерпілий собака перебуває під наглядом ветеринарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "Animal SOS Odessa".

Деталі інциденту

За інформацією організації Animal SOS Odessa, інцидент трапився після того, як власник тварини втік під час мобілізаційних заходів ТЦК. Військовослужбовці забрали собаку, а згодом її знайшли в іншому районі міста. Тварина мала переламані лапи та численні травми.

Заява в поліцію

Зоозахисники готують офіційну заяву до поліції за фактом жорстокого поводження з тваринами. Вони намагаються встановити точні обставини події та особу власника. Офіційних коментарів від представників ТЦК чи правоохоронців щодо цієї ситуації наразі немає.

Скандали з мобілізацією

Зазначимо, раніше в Одесі вже виникав гучний скандал за участю правоохоронців та військових. Під час затримання водія представники патрульної поліції та Хаджибейського ТЦК застосували до чоловіка силу, внаслідок чого він отримав перелом плеча. Хоча внутрішнє розслідування спочатку визнало дії поліції законними, після втручання Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Наразі цю справу розслідують, а ситуація перебуває під особистим контролем Дмитра Лубінця.

Як повідомляли Новини.LIVE, в одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру. Наразі всім дев’ятьом повідомили про підозру.

Також Новини.LIVE писали, що у Міністерстві оборони України заявили про проведення службових перевірок у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Таке рішення ухвалили після резонансних подій, що сталися в Одеській області.