В Одесі вербували жінок для роботи за кордоном: умови

Затримання вербувальниці. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

В Одесі затримали 31-річну жінку, яку підозрюють у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Одній із потерпілих вона запропонувала роботу в Норвегії та обіцяла заробіток до 1000 доларів на день. Жінка погодилася через складне матеріальне становище, але згодом повернулася додому. Після цього вербувальниця вимагала від неї гроші за квитки та частину заробітку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі справи

За даними поліції, 31-річна жителька Одеси знайшла 29-річну містянку, яка мала фінансові труднощі, та запропонувала їй виїхати до Норвегії. Жінці пообіцяли проживання, хороші умови та високу зарплату. Насправді робота мала полягати в наданні сексуальних послуг чоловікам. За домовленістю, жінка могла отримувати до 1000 доларів на день, але 30% зароблених грошей повинна була віддавати вербувальниці.

Фігурантка придбала авіаквитки та організувала виїзд одеситки до Норвегії. Після цього вона підтримувала з нею зв’язок, координувала її дії, знаходила клієнтів і контролювала надання інтимних послуг.

Жінка, яку затримали. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Вимагання грошей

Згодом жінка відмовилася від такої роботи та повернулася до Одеси. Однак після цього підозрювана почала вимагати від неї 900 доларів за авіаквитки та інші витрати, пов’язані з виїздом за кордон. Також вона вимагала передати частину грошей як раніше обумовлений відсоток від заробітку та плату за "працевлаштування".

Затримання вербувальниці

Правоохоронці затримали жінку разом із прикордонниками під час зустрічі в центрі Одеси. У цей момент потерпіла передала їй обумовлену суму. Крім того, за даними слідства, підозрювана готувала до виїзду за кордон ще одну дівчину. Однак цю поїздку вдалося зірвати.

Під час затримання та обшуку вдома у жінки вилучили гроші, банківські картки, телефон, SIM-карту норвезького оператора, чорнові записи та інші речі, які можуть бути важливими для слідства.

Що загрожує

Слідчі повідомили 31-річній одеситці про підозру за частинами 1 та 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про вербування людини з метою експлуатації з використанням її уразливого стану, зокрема повторно.

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави майже 1 млн грн. Жінка заставу не внесла.

Ще одна схема

Раніше в Одесі правоохоронці викрили схему вербування неповнолітніх для виконання диверсій на замовлення російської розвідки. За даними слідства, 39-річний співробітник ГРУ Артем Шмуль дистанційно шукав підлітків через соцмережі та пропонував їм гроші за підпали військових автомобілів і залізничних об’єктів. На його пропозиції погодилися четверо одеситів віком від 13 до 18 років. Серед них були 13- та 16-річні підлітки. У квітні 2024 року вони підпалили вантажівку Національної гвардії та пошкодили релейну шафу на залізниці. Згодом СБУ затримала їх під час підготовки до підпалу ще двох військових автомобілів.

За даними правоохоронців, російський куратор вимагав від підлітків знімати підпали на телефони. Ці відео мали використовувати для російської пропаганди, щоб створити ілюзію діяльності проросійського підпілля в Одесі. Шмулю заочно повідомили про підозру в організації терористичних актів та фінансуванні тероризму. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині соціальну працівницю судитимуть за привласнення виплат померлих підопічних психоневрологічного інтернату. Жінка не закривала банківські рахунки після смерті людей і знімала кошти, які продовжували надходити. Таким чином, за півтора року вона заволоділа понад 351 тисячею гривень. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили шахрайську схему, через яку спадкоємиця могла втратити квартиру вартістю 1,6 млн грн. До незаконного переоформлення нерухомості причетна доглядальниця померлої жінки. Суд уже наклав арешт на квартиру, а підозрювану взяли під варту з правом внесення застави. Їй загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.