В Одесі вшанували пам'ять тих, хто загинув у полоні: фото

Покладання квітів біля пам'ятника. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі вшанували пам’ять українських Захисників і Захисниць, добровольців та цивільних, які загинули в полоні. Пам’ятний захід відбувся у сквері Слави і Волі. Присутні хвилиною мовчання згадали полеглих і запалили лампадки біля Меморіалу борцям за Україну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Пам’ять полеглих

Сьогодні, 28 липня, в Одесі вшанували пам’ять Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Церемонія відбулася у сквері Слави і Волі. Учасники хвилиною мовчання згадали полеглих та запалили лампадки біля Меморіалу борцям за Україну.

Сергій Лисак на церемонії. Фото: Одеська міська рада

До заходу долучилися представники міської та обласної влади, Сил оборони та правоохоронних органів. Також у церемонії взяли участь військовослужбовці та рятувальники ДСНС.

Військовий покладає квіти. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Присутні схилили голови перед пам’яттю українців, які стали жертвами полону та загинули через російську агресію. Запалені біля меморіалу лампадки стали символом пам’яті про кожного й кожну, хто віддав життя за Україну або загинув у неволі.

Сергій Лисак та Ігор Коваль. Фото: Одеська міська рада

Трагедія Оленівки

Пам’ятна дата пов’язана з трагедією в Оленівці, яка сталася в ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді загинули українські військовополонені, які перебували на території колишньої виправної колонії.

Учасники церемонії з лампадками. Фото: Одеська міська рада

В Україні цього дня згадують усіх Захисників і Захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

Лампадки на меморіалі. Фото: Одеська міська рада

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 22 червня провели акцію "Дерева пам’яті", присвячену Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. У кожному районі міста створили символічні місця пам’яті для військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Учасники заходу висадили дерева та розмістили на них жетони й стрічки.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до Дня Конституції України відбувся автопробіг "Маршрут пам'яті". Учасники акції проїхали від Західного кладовища до Стіни шани та Алеї Героїв, щоб вшанувати полеглих захисників і нагадати про ціну української незалежності.