В Одесі змінили рух кількох трамваїв: нові маршрути

Трамвай на коліях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

В Одесі тимчасово змінили роботу кількох трамвайних маршрутів через ремонтні роботи. Частина вагонів курсує за скороченими схемами, а два маршрути взагалі призупинили. Водночас на низці міських вулиць тривають дорожні роботи. Деякі ділянки можуть бути частково обмежені для руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Зміна руху трамваїв

Через роботи ДТЕК трамвай №1 тимчасово курсує лише до вулиці 28-ї Бригади. Також змінився рух трамвая №7. Наразі він їздить від Старосінної площі до вулиці 28-ї Бригади. Водночас роботу трамвайних маршрутів №10 та №13 тимчасово призупинено. Без змін продовжує працювати трамвай №27.

Ремонт доріг

20 червня ремонтні роботи заплановані на проспекті Князя Володимира Великого. Зокрема, роботи триватимуть на ділянках від вулиці Кишинівської до вулиці Давида Ойстраха, а також від вулиці Академіка Заболотного до вулиці Володимира Бувалкіна.

Крім того, дорожники працюватимуть на вулиці Академіка Філатова та в районі 7-ї станції Люстдорфської дороги, де ремонтують трамвайні колії. Через це на окремих ділянках можливі тимчасові незручності для водіїв і пасажирів громадського транспорту.

Подорожчання вартості проїзду

Зазначимо, в Одесі можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень. Необхідність перегляду тарифу пояснюють зростанням витрат на пальне, ремонт транспорту, мастильні матеріали та інші обов’язкові витрати перевізників. Чинний тариф у 20 гривень діє з кінця 2024 року, однак за цей час собівартість перевезень суттєво збільшилася.

За даними міського управління транспорту, перевізники пропонували встановити значно вищу ціну за проїзд. Після обговорень із міською владою сторони зупинилися на варіанті у 25 гривень, який вважають компромісом між потребами транспортних компаній та можливостями пасажирів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року вартість проїзду в трамваях та тролейбусах в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту.