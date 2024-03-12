В портах Великої Одеси завантажуються десятки суден — що відомо про експорт

Торгове судно у морі. Фото: Reuters

Станом на сьогодні, 12 березня, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.



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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 4 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є хімічний танкер. Крім того, ще 4 суден прямують на вихід з портів, та 1 на вхід.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.



Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.



Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.



Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.