Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В портах Великої Одеси завантажуються десятки суден — що відомо про експорт arrow

В портах Великої Одеси завантажуються десятки суден — що відомо про експорт

12 березня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В портах Великої Одеси завантажуються десятки суден — що відомо про експорт
Торгове судно у морі. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 12 березня, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також  значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic
 

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 4 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є хімічний танкер. Крім того, ще 4 суден прямують на вихід з портів, та 1 на вхід.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Дунай
експорт зерна
Новини Одеси
експорт
зернова угода

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше