Україна
Головна Одеса Відключення світла — як діятимуть графіки в Одесі завтра

Відключення світла — як діятимуть графіки в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 20:46
Оновлено: 17:33
Енергетична ситуація в Одесі 21 листопада: заплановані погодинні відключення електроенергії
Люди йдуть нічною Дерибасівською. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська енергосистема продовжує поступове відновлення після масштабних ракетних та дронових ударів, завданих російськими агресорами. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт режим економії електроенергії залишається актуальним. У четвер, 21 листопада, як і в більшості регіонів України, в Одесі та області передбачені погодинні вимкнення світла — одночасно відключатимуть від однієї до чотирьох електричних мереж у рамках чергового графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

У Одесі заплановані стабілізаційні перерви в електропостачанні, які охоплять усіх споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, а також дізнатися точний графік відключень можна на офіційному вебресурсі оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Варто відзначити, що через складну ситуацію в енергосистемі регіону можливі аварійні вимкнення електроенергії. У разі таких позапланових відключень звичайні графіки на офіційному сайті можуть бути недійсними, тому мешканцям рекомендують відповідально ставитись до споживання електроенергії.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зростуть ціни на світло для одеситів у грудні. Також ми писали про те, скільки платитимуть за воду жителі Одеси у наступному місяці.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
