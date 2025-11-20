Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключение света — как будут действовать графики в Одессе завтра

Отключение света — как будут действовать графики в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 20:46
обновлено: 21:38
Энергетическая ситуация в Одессе 21 ноября: запланированы почасовые отключения электроэнергии
Люди идут по ночной Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская энергосистема продолжает постепенное восстановление после масштабных ракетных и дроновых ударов, нанесенных российскими агрессорами. В связи с проведением ремонтных работ режим экономии электроэнергии остается актуальным. В четверг, 21 ноября, как и в большинстве регионов Украины, в Одессе и области предусмотрены почасовые отключения света — одновременно будут отключать от одной до четырех электрических сетей в рамках очередного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

В Одессе запланированы стабилизационные перерывы в электроснабжении, которые охватят всех потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом, а также узнать точный график отключений можно на официальном веб-ресурсе оператора системы распределения.

Реклама
Графики отключений в Одессе.
Графики отключений на 21 ноября в Одессе. Фото: ДТЕК
Графики отключений на 21 ноября в Одессе.
Графики отключений света на 21 ноября в Одессе. Фото: ДТЕК

Экстренные отключения света

Стоит отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В случае таких внеплановых отключений обычные графики на официальном сайте могут быть недействительными, поэтому жителям рекомендуют ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Реклама

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на свет для одесситов в декабре. Также мы писали о том, сколько будут платить за воду жители Одессы в следующем месяце.

Реклама

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации