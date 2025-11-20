Энергетическая ситуация в Одессе 21 ноября: запланированы почасовые отключения электроэнергии

Люди идут по ночной Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская энергосистема продолжает постепенное восстановление после масштабных ракетных и дроновых ударов, нанесенных российскими агрессорами. В связи с проведением ремонтных работ режим экономии электроэнергии остается актуальным. В четверг, 21 ноября, как и в большинстве регионов Украины, в Одессе и области предусмотрены почасовые отключения света — одновременно будут отключать от одной до четырех электрических сетей в рамках очередного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе запланированы стабилизационные перерывы в электроснабжении, которые охватят всех потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом, а также узнать точный график отключений можно на официальном веб-ресурсе оператора системы распределения.

Графики отключений на 21 ноября в Одессе. Фото: ДТЕК

Экстренные отключения света

Стоит отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В случае таких внеплановых отключений обычные графики на официальном сайте могут быть недействительными, поэтому жителям рекомендуют ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на свет для одесситов в декабре. Также мы писали о том, сколько будут платить за воду жители Одессы в следующем месяце.