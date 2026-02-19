Тариф на вивіз сміття в Одесі — ціни у березні 2026

Баки для сміття. Фото: Новини.LIVE

У березні одесити платитимуть за вивіз сміття за старими тарифами. Попри подорожчання пального, ремонт техніки та утримання полігонів підприємств, ціни для населення поки не переглядатимуть.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Тариф на вивезення сміття

У місті діє кілька компаній, які відповідають за вивезення побутових відходів у різних районах. Саме від оператора і типу житла залежить сума у платіжці. Послугу в Одесі надають різні оператори залежно від району: наприклад, у Київському працює "Кліар-Сіті", у Суворовському — "Еко-Ренесанс", у Приморському — "ТВ-Серрус", а в Хаджибейському — комунальне підприємство.

Станом березень тарифи будуть такими:

для мешканців багатоповерхівок

"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн з людини на місяць,

"Кліар-Сіті" — 33,99 грн,

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн,

"Одескомунтранс" — 34,13 грн.

для приватного сектору

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн з людини,

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн,

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн,

"Одескомунтранс" — 58,89 грн.

Зазначимо, що сума в платіжці залежить від кількості зареєстрованих мешканців. Чим більше людей у квартирі або будинку, тим вищий платіж. Наприклад, родина з трьох осіб у багатоповерхівці платить приблизно від 100 до 105 гривень на місяць.

Що входить у послугу

У тариф входить збір, перевезення та утилізація побутових відходів. Це означає не лише вивезення контейнерів, а й обслуговування майданчиків та захоронення або переробку сміття. Тариф формується з урахуванням витрат на пальне, техніку, зарплати та полігони.

Чому ціни можуть змінитися

Наразі тарифи залишаються стабільними, але підприємства вже говорять про зростання витрат. Йдеться про подорожчання пального, ремонт техніки та утримання полігонів. Якщо витрати зростатимуть і надалі, компанії можуть ініціювати перегляд тарифів.

Нагадаємо, у березні тарифи на воду для одеситів не зміняться. Попри нові розрахунки для підприємств, для населення ціни залишаються замороженими, які встановили ще до повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.

Також ми писали, що побутові споживачі в Одесі й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Цей тариф діє в межах державного регулювання під час воєнного стану.