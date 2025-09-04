Затори на трасі Одеса-Рені, яка ситуація на дорогах Одещини

Машини на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні, 4 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. Однак шляхом до Румунії проїзд наразі вільний, стояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Неподалік від пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася черга автівок. Ще один затор спостерігається поблизу села Маяки. Шлях до кордону займе понад годину.

Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Однак на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 4 годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали повідомляли про те, які документи потрібні для автомобілістів, які подорожують до Румунії. Також ми писали, що на кордоні із невизнаним Придністров’ям збудують рокадну дорогу.