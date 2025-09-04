Затори на трасі Одеса-Рені, яка ситуація на дорогах Одещини

Виїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 4 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. Однак шляхом до Румунії проїзд наразі вільний, стояти у чергах там не доведеться.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Неподалік від пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася черга автівок. Ще один затор спостерігається поблизу села Маяки. Шлях до кордону займе понад годину.
Затори до Орлівки
Однак на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 4 годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.
