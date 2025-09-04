Відео
Виїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Дата публікації: 4 вересня 2025 15:10
Затори на трасі Одеса-Рені, яка ситуація на дорогах Одещини
Машини на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні, 4 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. Однак шляхом до Румунії проїзд наразі вільний, стояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Неподалік від пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася черга автівок. Ще один затор спостерігається поблизу села Маяки. Шлях до кордону займе понад годину.

Одеса
Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Однак на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 4 годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Одеса
Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали повідомляли про те, які документи потрібні для автомобілістів, які подорожують до Румунії. Також ми писали, що на кордоні із невизнаним Придністров’ям збудують рокадну дорогу.

Одеса авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
