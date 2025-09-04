Пробки на трассе Одесса-Рени, какая ситуация на дорогах Одесской области

Машины на КПП. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 4 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. Однако по пути в Румынию проезд пока свободен, стоять в очередях там не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

Неподалеку от пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась очередь автомобилей. Еще одна пробка наблюдается вблизи села Маяки. Путь к границе займет более часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки до Орловки

Однако на международной трассе М-15 на юге Одесской области не наблюдаются скопления машин. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня около 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали сообщали о том, какие документы нужны для автомобилистов, путешествующих в Румынию. Также мы писали, что на границе с непризнанным Приднестровьем построят рокадную дорогу.