Виїзд до Румунії: у водіїв з Одещини вимагають техогляд

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Українським водіям, які планують поїздку до Румунії власним автомобілем, варто заздалегідь перевірити та підготувати документи. Прикордонники сусідньої країни тепер перевіряють і сертифікат технічного стану авто.

Які документи обов’язкові на кордоні з Румунією — інформує Новини.LIVE.

Сертифікат про технічний стан авто

Під час перетину українсько-румунського кордону прикордонні та контрольні служби можуть перевіряти документи, що підтверджують технічну справність автомобіля. За відсутності сертифіката про проходження технічного контролю водію можуть відмовити у в'їзді.

Документ підтверджує, що транспортний засіб відповідає вимогам безпеки та придатний до експлуатації. Під час технічного огляду перевіряють гальмівну систему, рульове керування, освітлення, рівень шкідливих викидів та інші основні вузли автомобіля.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем на кордоні, водіям рекомендують мати при собі:

біометричний закордонний паспорт або інший документ, що дає право на в'їзд;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка";

документ про проходження технічного контролю автомобіля (якщо він є обов'язковим для цього транспортного засобу);

документ, що підтверджує право користування автомобілем, якщо водій не є його власником.

Також під час прикордонного контролю можуть попросити медичний страховий поліс, підтвердження мети поїздки, бронювання житла або документи, що підтверджують наявність достатніх коштів для перебування в країні.

Окремо варто пам'ятати про митні правила. До Румунії діють обмеження на ввезення м'яса, молочних продуктів та окремих продуктів тваринного походження. Заборонено перевозити зброю, наркотичні речовини, контрафактну продукцію, а також незадекларовану готівку на суму понад 10 тис. євро.

Що варто знати перед поїздкою

Українці можуть подорожувати до Румунії без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. У країнах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Під час транзиту прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Обов’язковою залишається медична страховка з покриттям не менше ніж 30 тисяч євро.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. Новий міст стане альтернативним логістичним шляхом, який дозволить збільшити обсяги вантажних та пасажирських перевезень між Україною та Євросоюзом.