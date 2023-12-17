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Загиблий внаслідок нічної атаки — одеські прокурори розпочали провадження

17 грудня 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Загиблий внаслідок нічної атаки — одеські прокурори розпочали провадження
Наслідки нічної атаки на Одещині. Фото: прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 17 грудня ворог вкотре атакував Одесу та область ударними дронами. В ході атаки, яку здійснили росіяни, загинув житель приватного будинку в Одеському районі. Прокурори розпочали провадження. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури

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"За даними слідства, вночі 17 грудня збройні сили рф вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами, попередньо типу "Shahed-136/131". Внаслідок ворожої атаки загинув 54-річний чоловік, житель приватного будинку в Одеському районі, будинок повністю зруйновано, здійнялась пожежа", — йдеться у повідомленні. 

Наслідки нічної атаки

Відомо, що руйнування зазнали три одноповерхові житлові будинки, два з них палали.  Будівлі навколо також зазнали пошкоджень — від дахів і стін до вікон та дверей. Зруйновано складське приміщення приватної спортивної установи. Огляд триває, на місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки ворога.

Більше про нічну атаку

Протягом п'яти годин ворог атакував Одеську область, було запущено ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною дев'ять БпЛА.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

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