Погибший в результате ночной атаки — одесские прокуроры начали производство

Последствия ночной атаки в Одесской области. Фото: прокуратура

В ночь на 17 декабря враг снова атаковал Одессу и область ударными дронами. В ходе атаки, которую совершили россияне, погиб житель частного дома в Одесском районе. Прокуроры приступили к производству.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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"По данным следствия, ночью 17 декабря вооруженные силы России в очередной раз атаковали Одесчину ударными беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Shahed-136/131". В результате вражеской атаки погиб 54-летний мужчина, житель частного дома в Одесском районе, дом полностью разрушен пожаром", — говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки

Известно, что разрушения получили три одноэтажных жилых дома, два из них пылали. Здания вокруг также получили повреждения — от крыш и стен до окон и дверей. Разрушено складское помещение частного спортивного учреждения. Осмотр продолжается, на местах происшествия прокуроры с другими правоохранителями документируют последствия атаки противника.

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В течение пяти часов враг атаковал Одесскую область, были запущены ударные беспилотники типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью девять БпЛА.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.