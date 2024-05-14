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Загроза морських ракетоносіїв — де фіксуються кораблі Росії

14 травня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза морських ракетоносіїв — де фіксуються кораблі Росії
Флот на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 14 травня, ворог надалі не виводить споряджені ракетоносії на чергування в акваторію Чорного моря. Однак кораблі із "Калібрами" досі залишаються присутніми у Середземному морі. Загроза ракетних обстрілів залишається, адже росіяни можуть запускати  крилаті ракети навіть з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  •  У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Загроза морських ракетоносіїв — де фіксуються кораблі Росії - фото 1
Присутність ворожого флоту на 14 квітня. Фото: ВМС.

Рух ворожих суден продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 5 суден;
  • до Чорного моря — 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. Наразі окупанти тримають  ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями. 

Одеса
війна
російські війська
корабель
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Новини Одеси
загроза кораблів
ракетоносій

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